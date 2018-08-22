Откуда шоколадное молоко?

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Интересные факты и события

Избавилась от невезения...

В Южной Корее 47-летняя женщина приняла участие в ритуале избавления от невезения, проведя ночь в гробу. Как стало известно из публикации Yonhap, ритуал проходил в доме некого мужчины – давнего знакомого погибшей. Ровно в 20:00 по местному времени она легла в гроб и примерно через два часа вылезла из него, пожаловавшись на духоту. Однако поддалась на уговоры мужчины продолжить ритуал и легла в гроб снова.

Когда сегодня утром гроб открыли, то обнаружили женщину, полностью освободившуюся не только от невезения, но и вообще от всех на свете проблем, а проще говоря – мёртвой. Как установили патологоанатомы, несчастная не дожила до окончания ритуала всего полтора часа.

Как сообщили в полиции, крышка гроба не была приколочена, и потому женщина могла в любой момент её поднять, чтобы выбраться наружу. Тем не менее она этого не сделала. По предварительной версии женщина скончалась от теплового удара, поскольку ночь была довольно жаркой.

Тем не менее хозяин дома и ещё один человек, также принимавший участие в ритуале, задержаны. В полиции не исключают, что вскоре им могут быть предъявлены обвинения «в халатности, повлёкшей за собой смерть человека».

МГ: Невезение, конечно серьёзная проблема, но не до такой же степени, чтобы жизнью рисковать!

Олени развлекаются?

Учёные считают, что олени намеренно едят грибы, чтобы избежать монотонности скучных и долгих зим.

Исследователь Эндрю Хайнс считает, что животные специально ищут галлюциногенные мухоморы и другие грибы в дикой природе и применяют их как наркотики.

В статье, которую Хайнс опубликовал в уважаемом фармацевтическом журнале, говорится: «У них (оленей) возникает желание изменить состояние собственного сознания. У людей также распространён побочный эффект от галлюциногенных грибов – чувство полёта. Интересно, не отсюда ли родилась легенда об оленях Санта-Клауса, об их способности летать?»

Он также сообщил, что прежде пастухи пили оленью мочу после того, как те поели грибов, говорят, и в этом случае наблюдался эффект полёта.

МГ: В то, что пастухи пили оленью мочу, поверить ещё можно: в тундре действительно достаточно скучно зимой. Но вот что олени догадались жрать галлюциногенные грибы, как-то не очень верится: олень всё-таки животное неглупое и к экспериментам над собой не склонное. В отличие от человека...

Откуда шоколадное молоко?

В США обнародованы результаты опроса, который показал, что 48% американцев не знают, откуда берётся шоколадное молоко, но 7% респондентов верят, что его дают коричневые коровы.

Как стало известно журналу курьёзов «Перлы.ру» от The Independent, опрос проводил Американский центр инноваций в области молочного производства. Результаты исследования шокировали не только специалистов, потому как показали кошмарную безграмотность американцев в вопросах происхождения продуктов питания. А без этих знаний человеку невозможно принять правильное и обоснованное решение.

Ранее в США уже проводились аналогичные опросы, результаты которых также удивляли специалистов, их проводивших. Так, в частности, было установлено, что каждый пятый американец не знает, что гамбургеры сделаны из говядины. В другом опросе выяснилось, что многим жителям США было неизвестно, что фри по-французски делается из картофеля, а рассол – из огурца.

МГ: А ведь совсем недавно наши «образователи» с восторгом перенимали американскую тестовую систему обучения! Судя по всему, американских политиков тоже не обошла «прогрессивная» система обучения. Во всяком случае, в части знаний географии и жизни других стран, в частности – России...

Благородство – качество врождённое...

В очередной раз потерпела крушение теория древних о tabula rasa (с лат. – «чистая доска»), что человек рождается с душой, чистой, как неисписанная доска, и только в процессе жизни он закрашивает её.

Раскрыт ещё один секрет психической деятельности человека. За честное, благородное и доблестное поведение, по мнению учёных, отвечает один из участков головного мозга, а не способность людей подавлять в себе отрицательные порывы (что, кстати, тоже зачастую является врождённым качеством).

В ходе эксперимента были исследованы две группы людей. Одна из них – это потенциально эгоистические и корыстные личности, а другая – их противоположность, люди с высокой моральной ответственностью перед обществом. Удалось доказать, что благородные люди обладают этим качеством с самого рождения. Сейчас учёные пытаются установить первопричины того, почему именно так развиваются данные участки головного мозга человека.

Допустим, учёные научатся корректировать соответствующие участки головного мозга. Но приведёт ли это к тому, что наступит рай на земле: все вдруг станут умными, добрыми, благородными? Исчезнет насилие, обман и несчастья? Вопрос, как говорил сатирик, конечно, интересный, если не сказать риторический.

Человеку, живущему в современном жестоком и жёстком мире, необходима полная перестройка своего сознания, отношения к себе, миру, природе.

МГ: Хотелось бы верить, что человечество со временем всё же изменится. Особенно если будет найдено противоядие от жадности, подлости, жестокости. Жаль только, с трудом верится, что это произойдёт скоро...

Йога – путь к свободе

Руководство пенитенциарного управления Индии запустило в одной из тюрем эксперимент, в ходе которого заключённым уменьшают сроки за занятия йогой, сообщает AFP. Уже 400 заключённых выразили готовность принять участие в пилотном проекте. По словам представителей управления, за каждые три месяца ежедневных занятий йогой срок лишения свободы сокращается на 15 суток. Заключённые должны выполнять традиционный комплекс «Приветствие Солнцу» («Сурья намаскар»), дыхательные упражнения и восстанавливающие равновесие асаны.

Предполагается, что занятия йогой помогут заключённым обрести самоконтроль и стать менее агрессивными, что позволит им лучше подготовиться к выходу на свободу. Кроме того, комплекс должен улучшить их физическую форму.

Отмечается, что в индийских тюрьмах рекомендации к досрочному освобождению дают и тем заключённым, которые обучаются чтению и письму или получают высшее образование. Однако обязательным условием является также и хорошее поведение.

МГ: Может, и в России применить нечто подобное? Например, обязать зэков каждое утро заниматься зарядкой и изучать уголовный кодекс. Чем не модернизации нашей пенитенциарной системы?

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