Отдых в санаториях Беларуси от компании Inbelarus.ru

Республика Беларусь - страна с необычайной природой и удивительной историей. Она очаровывает посетителей и живущих в ней людей. Наполняет магической энергией лесов, восполняя чашу молодости чистейшими озерами, окутывает загадками и легендами наших замков и городов.

Команда «ПарадайсТрэвел» учитывает все пожелания клиентов, предлагая широкий спектр туристических услуг и направлений. Компания организовывает туры по Беларуси для самой различной категории туристов из любой точки мира.

Деловая поездка, корпоративное мероприятие, промышленный туризм, туры по историческим местам Беларуси. Посетить отдаленные от городской суеты агроусадьбы, оздоровиться и хорошо провести время в санаториях Беларуси. Команда «ПарадайсТрэвел» с удовольствием организует всё на самом высшем уровне.

Что именно предлагают? Экскурсионное обслуживание, санаторно-курортное оздоровление, бронирование отелей и трансферов, и многое-многое другое могут предоставить вам на Родине компании. Профессиональный сервис, аттестованные гиды-переводчики, харизматичные экскурсоводы, санатории с качественным лечением и питанием, гармония и радушие – это то, что вы получите, обратившись за услугами фирмы.

Одним из самых востребованных продуктов в данной сфере является оздоровление и отдых в санаториях Беларуси, которые работают по следующим специализациям:

Заболевания эндокринной системы,

Болезни системы кровообращения,

Сердечно-сосудистые заболевания,

Нарушения пищеварительной системы,

Болезни органов дыхания,

Заболевания опорно-двигательного аппарата,

Нарушения обмена веществ,

Неврологические нарушения,

Болезни мочеполовой системы,

Болезни кожи и подкожной клетчатки,

Заболевания женских половых органов и другие.

В Беларуси есть санатории, которые применяют редкие для других стран методы профилактики и лечения заболеваний.

Официальный сайт предлагает онлайн каталог санаториев. Здесь есть фото, цены, описание санаториев. Изучить предложения и найти нужный вариант быстро и просто.

Санатории строятся вблизи минеральных источников. Вода и грязи минеральных источников полезны в оздоровительных целях. Грязелечение и лечение минеральными водами вместе с климатотерапией дают отличный результат.

Лечащий врач составляет для вас программу лечения, а вам остается отдыхать и укреплять свое здоровье.

Путевки в белорусский санаторий – это не только лечебные процедуры, но и увлекательный отдых! Приятное с полезным совместить стало просто благодаря отдыху в санатории. Кроме тишины, свежего воздуха и высокого уровня медицинского обслуживания вас ждут в санатории развлекательные мероприятия для всех возрастов.

Белорусские санатории - это современные санатории. В них есть SPA центр с инновациями в области косметологии, тренажерные залы, бильярдные, бассейны с отделением джакузи, гейзерами и каскадами, аквапарки. Активная анимация не даст сидеть на месте в одиночестве. Есть прокат велосипедов, роликов, самокатов, катамаранов, лодок, и многое другое для увлекательного досуга!

Компания помогает клиентам найти полезный и комфортный отдых в белорусских здравницах, проводит профессиональные консультации для каждого клиента, тем самым предоставляя высокий уровень обслуживания. За 20 успешных лет работы компания приобрела статус надежной и готова предложить различные варианты для отдыха и оздоровления в санаториях Беларуси. "Мы работаем для того, чтобы сделать ваше путешествие райским. Путешествуйте по Беларуси с пользой для здоровья и удовольствием для души!", - отмечает команда «ПарадайсТрэвел».

Куда звонить, как забронировать?

Полную консультацию по санаториям можно получить у менеджеров.

Сайт: http://inbelarus.ru/.

Задать вопросы и купить путевку в санаторий Беларуси можно по телефонам: +375 17 276 00 33, +375 29 185 90 80, +375 29 242 66 22.

Бесплатные звонки для граждан России: 8 (800) 551-32-88,

Мобильный телефон +7964 523 70 08

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ