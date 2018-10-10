Отдых в Доминикане

Всегда хочется после долгих трудов окунуться в мир путешествий вместе с друзьями и родными. Хорошенько отдохнуть в тёплой и приветливой стране, увидеть что-то новое и погрузиться в мир необычных и приятных путешествий. Исследовать новые горизонты нашего мира и испытать свои возможности помогут экскурсии в Доминикане, которые можно легко найти по ссылке: https://republica.pro/excursii/.

К слову, Доминикана заняла почётное место среди самых популярных направлений у российских туристов на ноябрьские праздники. В список также вошли Турция, Россия, Таиланд и ОАЭ. Доминикану россияне предпочитают из-за белоснежных пляжей, тёплого климата и необычайных природных красот. Это отличное место, чтобы отвлечься от порой суровой российской погоды.

Экскурсионное агентство «Republica.Pro» предлагает нашим соотечественникам широкий список экскурсий и интересных событий, которые будут проходить в Доминикане. Портал предлагает более 40 различных пакетов экскурсий, которые включают в себя интересные дискотеки, посещение дельфинария и парка обезьян, различные морские круизы и необычные виды активного отдыха.

К примеру, одной из самых популярных экскурсий на сегодняшний день является путешествие по райскому острову Саона, окружённому прекрасными пляжами, пальмовыми зарослями и приятными водами Карибского моря.

Экскурсия начинается с поездки на скоростной лодке до самого острова, после чего можно без зазрений совести предаться отдыху возле тёплого моря. Не обойдётся и без экзотического шведского стола, включающего в себя классические блюда доминиканской кухни и освежающие напитки.

В завершение экскурсии туристов ждёт водное странствие на большом катамаране до Голубой Лагуны под красивую доминиканскую музыку.

Под самый конец такого приключения можно будет посетить известный на весь мир магазинчик Ола Сувенирс, чтобы прикупить себе что-нибудь на память.

Остальные экскурсии агентства «Republica.Pro» тоже отличаются разнообразными и интересными программами. Можно даже на багги

покататься или, если вам по душе более спокойный отдых, исследовать ранчо Пальмера, где можно будет познакомиться с обитателями местной фермы.

Об остальных возможностях, которые открывает перед своими клиентами «Republica.Pro», лучше узнать самостоятельно на официальном сайте агентства.

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