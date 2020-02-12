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Отдых для тела и души
|Ксения ДАВЫДОВА
|12 Февраля 2020 г.
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Впереди – череда радостных дней. Скоро мы будем поздравлять наших защитников с главным мужским праздником, затем останется совсем не много до Международного женского дня, а следом пойдут волнующие, тёплые и солнечные майские выходные. Красные дни календаря нужно отметить так, чтобы получить максимум позитивных эмоций. Пожалуй, идеальный вариант – отправиться за город, чтобы отдохнуть с пользой для здоровья и не слишком дорого. Если вы житель Москвы, то вам не придётся долго размышлять о выборе места: всё готово к празднику, и не нужно тратить время на долгие переезды. Вас приглашает гостинично-банный комплекс «Лачи», заслуживший превосходные рекомендации.
Здесь великолепно сочетаются девственная природа и комфорт. К услугам гостей – бани на любой вкус. Традиционная русская услада, омолаживающая душу и тело, представлена в широком диапазоне интерьеров: в родном славянском стиле и в суровой брутальной эстетике, с утончённым элегантным дизайном и в лучшем финском обыкновении, и всегда – с использованием только натуральных, экологически безупречных материалов. На выбор предлагаются классическое и детское парение и парение через купель, ароматерапия, массаж, и клубная изюминка – фирменные программы «Лачи» для двух гостей. Клубные повара приготовят вкуснейшую еду, которую можно взять с собою в баню. На территории комплекса имеется охраняемая парковка, а если вы пожелаете задержаться, то для вас приготовлены уютные номера в четырёхзвёздочном отеле. В случае необходимости сотрудники организуют трансферт в любую часть города.
Отдых на лоне природы поблизости от мегаполиса, в небольших клубных резиденциях – общемировой тренд. Он недорог, полезен для нервной системы и весьма удобен в тех случаях, когда до отпуска ещё далеко, а кратковременный освежающий отдых вдали от привычной суеты вовсе не помешает. Тихие комфортабельные отели популярны во всём мире и для романтических свиданий. Москве посчастливилось оказаться в числе многомиллионных столиц, которые могут похвастаться живой природой вблизи от своих магистралей. Таких мегаполисов не так уж много, необходимо воспользоваться этим прекрасным шансом. Единственная трудность заключается в том, что подобные загородные резиденции обычно заполнены посетителями в праздничные и выходные дни, потому будет совсем не лишним заранее побеспокоиться о том, чтобы забронировать места в удобное для вас время.
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