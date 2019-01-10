Отдать или получить?

Исследователи выяснили, почему дарить подарки приятнее, чем получать.

Сила положительных эмоций, которые мы испытываем после определённого события или действия, уменьшается со временем – это явление известно как гедонистическая адаптация. Однако возможность принести радость другому человеку может быть исключением из этого правила.

Исследователи обнаружили, что положительный эффект участников, которые неоднократно дарили подарки другим людям, не уменьшался или уменьшался намного медленнее – по сравнению с теми, кто неоднократно получал те же самые подарки. Результаты работы сотрудника Чикагского университета Эда О'Брайена и учёного Северо-Западного университета Саманты Кассирер опубликованы в журнале Association for Psychological Science.

«Из предыдущих исследований мы знаем, что, если вы хотите сохранить ощущение радости в течение долгого времени, вам нужно отдохнуть от ежедневных вещей и испытать новый опыт. Наше исследование показывает, что такие вещи могут иметь большее значение, чем предполагалось: чем чаще мы дарим подарки другим людям, тем дольше продолжаем чувствовать себя свежо и хорошо», – объясняет О'Брайен.

В одном эксперименте студенты университета получали по пять долларов в течение пяти дней; каждый раз они должны были тратить деньги на одну и ту же вещь. Исследователи случайным образом определяли, будут ли участники тратить эти деньги на себя или на кого-то другого, оставляя чаевые в одном и том же кафе или совершая пожертвования на благотворительность. Потом участники делились своим опытом расходования средств и ощущением «счастья» в конце каждого дня.

Данные, полученные от 96 участников, демонстрировали чёткую закономерность: волонтёры начинали с одного уровня «счастья», но те, кто потратил деньги на себя, сообщали о стабильном снижении этого эффекта в течение всех пяти дней. Противоположные результаты показали те, кто отдавал деньги кому-то другому: радость от подарков на пятый день была такой же сильной, как и в первый.

Затем О'Брайен и Кассирер провели второй эксперимент, который позволил им согласовывать задачи между испытуемыми. В этом эксперименте 502 участника сыграли десять раундов в словесную игру. В результате они выиграли по пять центов за каждый раунд – этот выигрыш они могли либо оставить себе либо пожертвовать на благотворительность. После каждого раунда участники делились ощущениями. И снова уровень радости тех, кто отдавал свои деньги, снижался медленнее, чем у тех, кто оставлял их себе.

Исследователи отмечают, что когда люди сосредотачиваются на результате, например, на получении зарплаты, они склонны к сравнению результатов, что притупляет их ощущения из раза в раз. Когда же они сосредотачиваются на действиях, которые направлены на других, таких как пожертвования на благотворительность, они меньше концентрируются на сравнении и вместо этого воспринимают каждый акт дарения как уникальное событие, приносящее счастье.

Кроме того, мы медленнее привыкаем к положительным эмоциям от дарения, потому что это действие помогает нам поддерживать репутацию, укрепляя чувства социальной связи и принадлежности.

Эти результаты поднимают интересные вопросы для будущих исследований: например, сохранится ли тот же эффект, если отдавать или получать большие суммы денег, и повлияет ли на это адресатов – друзей или незнакомцев.

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