От уютного дачного домика до безумных архитектурных строений

Многие мечтают поселиться в своём домике вдали от надоедливого города, где не услышишь постоянный визг машин, не встретишь толпы прохожих, а воздух ещё не впитал в себя заводской дым и выхлопные газы. Приобретать такой дом у бывших жильцов не всегда удобно, да и «подводных камней» в этом случае будет слишком много – простыми вопросами к старому владельцу не отделаешься.

Но вот получить свою бревенчатую дачу с баней и беседкой, да ещё и по собственному проекту – это уже совсем другой разговор! На рынке можно найти множество компаний, которые занимаются реализацией подобных идей, и «Дача Строй» по праву считается одной из лучших. Всю необходимую информацию об этой фирме можно найти на их официальном сайте: dacha-stroy.ru.

Однако далеко не все частники ограничивают себя уютным бревенчатым дачным домиком: некоторые хотят чего-то совершенно необычного и во многом даже захватывающего. Так, владелица салона антикварной мебели Джуди Леста ещё в 1989 году приобрела себе дом необычной формы. В этом здании не найти прямых стен и привычной крыши, ведь оно состоит из 16 треугольных комнат, соединённых между собой. Автором такой уникальной архитектуры был Чарльз Хертлинг, создавший это геометрическое чудо в 1958 году.

Ещё более ожесточённую борьбу со стандартами форм частного жилья ведёт французский дом пузырей. Видимо, архитектору этого здания, венгру Антти Ловага, уж очень не нравятся заострённые углы – по этой причине он решил, что дом, построенный на Лазурном берегу, может обойтись вообще без них. В итоге у него получился огромный коттедж, состоящий из девяти комнат-пузырей, соединённых одним коридором-пещерой.

А вот одно из зданий в швейцарской деревушке Вальс с геометрией не воюет, зато не особо любит показываться на людях. Его владельцы так не хотели видеть через окна своего жилья туристические отели и гостевые домики, что решили построить дом под землёй, оставив на поверхности только фасад здания. Теперь из окон необычного жилища можно увидеть только прекрасные горы и традиционные деревенские домики, а света от фасада хватает на четыре спальни, библиотеку и кухню-гостиную. Впрочем, красивым видом теперь могут насладиться туристы и путешественники.

Владельцы дома, по-видимому, смирились с наплывом приезжих, и стали сдавать свой участок за 2,8 тысяч евро в неделю.

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