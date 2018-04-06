Остекление балкона (лоджии): варианты на любой вкус

Владельцы жилплощадей с балконами (лоджиями), если такие помещения еще не были остеклены, в большинстве своем мечтают это сделать. Особенно любят защищенный вариант люди старшего поколения. Сквозняков тогда можно не бояться, цветы или саженцы посадить, чаек или кофе с утра попить в комфортной обстановке или почитать газетку при открытых рамах - вроде бы в тепле, но в то же время и на свежем воздухе.

Сейчас остекление примыкающих к квартире помещений часто входит в обязательный набор при возведении нового жилья, а вот во вторичных вариантах это делается силами самих жильцов, которые пользуются услугами фирм с соответствующим профилем работ.

Остеклить небольшое помещение между домом и улицей можно по-разному. Например, теплым или холодным способом. Этими методами выполняют и остекление балконов в Иркутске. Холодный вариант предполагает минимальное благоустройство внешней части балкона или лоджии, а теплый позволит создать благодаря полному обустройству помещения как бы дополнительную комнату к уже имеющейся квартире. Стеклопакеты при данном виде остекления используются с повышенными теплоизолирующими свойствами. При выборе теплого остекления жильцы получат и отличную шумоизоляцию, что весьма актуально для тех, кто имеет квартиру в центре города или городского микрорайона или рядом с оживленной трассой.

Материал для обрамления окон используется разный, все зависит от вкусов и предпочтений хозяев, а также от их финансовых возможностей. Рамы могут быть металлопластиковые, алюминиевые или деревянные.

Рамы можно заказать обычные, какие устанавливаются на большинстве балконов (или лоджий), французский вариант (панорамный) или безрамное остекление. При панорамном остеклении хозяин получит максимальную естественную освещенность комнаты и примыкающего помещения, привлекательный дизайн. Площадь комнаты, с которой «соседствует» лоджия (балкон), будет визуально увеличена. Безрамное остекление подойдет для балкона (лоджии) любой площади и геометрии. Конструкция, которая состоит из особо прочного закаленного стекла, придаст балкону или лоджии стильный и современный вид, светопропускание будет происходить по максимуму. Не будет проблем у хозяев с раздвиганием и складыванием подвижной остекленной части.

При проектировании с фирмой-исполнителем оговаривается, будет ли балкон или лоджия стандартными, с выносом или несколькими выносами. Также заказчик выбирает способ открывания створки: раздвижной, поворотный и поворотно-откидной.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ