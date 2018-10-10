Особенности зимней рыбалки: что следует знать рыбаку?

Зимняя рыбалка крайне популярна среди любителей рыбной ловли. Зимние реки и озера необычайно красивы, а пейзаж тих и спокоен. В морозное зимнее утро ловить рыбу - одно удовольствие, особенно, когда лунка была пробурена самостоятельно. Так что же нужно сделать для успешной рыбалки в зимнюю пору?

Преимущества зимней рыбалки

Доступность. В любой другой сезон приходится старательно искать место поудобнее и получше, долго ходить и размышлять. Зимняя рыбалка в этом плане гораздо свободнее. Места, где раньше нужна была лодка, теперь доступны каждому. Рыбак лучше управляется с удочкой и снастью, так как находится в удобном положении и выгодной позиции.

Минусы зимней рыбалки

Холод. Рыболов сколько бы ни был хорошо одет, все равно немного замерзнет. Крючки в неловких руках станут настоящим испытанием. Узкость зоны ловли рыбы. Если летом или весной рыбак мог охватить большую часть территории, зимой это не представляется возможным. Тяжело выбрать хорошее место, из-за льда рыбаку не видны коряги, наличие растительности и т.д. Рыба не слишком активна и поэтому плохо реагирует на приманку. Некоторая рыба, что бывает в водоеме весной, может не быть в нем зимой. И наоборот. Так что этот пункт стоит отметить и в хорошие стороны зимней рыбалки, и в плохие.

Снасти для зимней рыбалки

Для рыбной ловли зимой требуется другая снасть, другая наживка, другие удочки.

Обычно покупают удильщик, тонкую леску, желательно малозаметную и очень прочную, кивок из резины, стали. Кивок брать нужно такой, чтобы в лютый холод мог реагировать на малейшее изменение движения лески. Из приманок часто используют мормышку.

Удочку выбирают, опираясь на рост самого рыбака, но не более 70 см. Рыболовы также приобретают жерлицу. Если нет желания покупать, можно сделать собственноручно из пенопласта или даже дерева.

Важно запастись не только необходимым оборудованием: рекомендуется взять с собой теплую и сменную одежду, белье, специальную обувь (зимние сапоги для рыбалки ищите тут) и носки.

Опасности зимней рыбалки

Зимняя ловля опасна тем, что незадачливый рыболов рискует провалиться под лед. Осенний лед самый крепкий, но только не раньше, чем его толщина будет 5-6 см. Поэтому в конце зимы заниматься рыбной ловлей не рекомендуется. Также не стоит ходить рыбачить одному. В случае непредвиденной ситуации может понадобиться помощь. Ближе к весне лед истончается, становится рыхлым. Будьте осторожны!

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