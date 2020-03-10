Особенности легализации ставок на спорт в Узбекистане

Онлайн букмекерские конторы также популярны, как и наземные, но в добавок имеют заметные преимущества. С их помощью можно круглосуточно оставаться в курсе последних изменений в коэффициентах и в любое время сделать интересующую ставку. Рекомендуется использование проверенных годами ресурсов, заботящихся о своей репутации и ведущие легальную деятельность. В некоторых регионах сайты блокируются провайдерами, поэтому БК Фонбет рабочее зеркало будет как нельзя кстати. С его помощью можно без труда войти в личный кабинет с сохранением денежных средств. Работа контор приносит немалый доход странам и помогает им улучшать инфраструктуру. Власти в свою очередь стараются создать максимально приемлемые условия для работы букмекеров.

Букмекеры Узбекистана скоро начнут работать законно

В Узбекистане успешно развивается теневой рынок азартных игр, из-за чего государство несёт огромные потери. Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, уже со следующего года власти решили легализировать букмекерство, и дать им возможность работать законно. Операторы смогут получить лицензию, выдавать которую поручено Агентству по развитию рынка капитала. Эксперты уверены, что такой шаг необходим для поддержания и финансирования спорта. Во многих странах БК оказывают финансовую помощь командам, не имеющим возможности оплачивать свою деятельность. Бюджет страны также будет получать определённый процент от выручки контор.

По мнению заместителя премьер-министра Узбекистана, денежный отток, составляющий около 50 млн долларов, должен быть прекращён. Во избежание развития игорной зависимости и появления других проблем у местного населения, связанного с азартными играми, будут введены ограничения по размерам ставок и количествам проигрышей.

Беттинг рынок Узбекистана заинтересовал российских букмекеров

Легализацию спортивных ставок поддержали во многих странах. Так президент CPO «Ассоциации букмекерских контор» Дарина Денисова уверена, что если государство Узбекистана проявит лояльное отношение к беттингу и ставки на спорт станут более доступными, то многие БК захотят попасть на его рынок. Экономические показатели страны свидетельствуют о хороших перспективах развития бизнеса на её территории. Законные конторы предоставляют более выгодные условия для своих клиентов, поэтому нелегальным операторам практически не останется места для работы и они будут вынуждены закрыться.

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