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Особенности легализации ставок на спорт в Узбекистане
Ксения ДАВЫДОВА   
10 Марта 2020 г.
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Особенности легализации ставок на спорт в Узбекистане

Онлайн букмекерские конторы также популярны, как и наземные, но в добавок имеют заметные преимущества. С их помощью можно круглосуточно оставаться в курсе последних изменений в коэффициентах и в любое время сделать интересующую ставку. Рекомендуется использование проверенных годами ресурсов, заботящихся о своей репутации и ведущие легальную деятельность. В некоторых регионах сайты блокируются провайдерами, поэтому БК Фонбет рабочее зеркало будет как нельзя кстати. С его помощью можно без труда войти в личный кабинет с сохранением денежных средств. Работа контор приносит немалый доход странам и помогает им улучшать инфраструктуру. Власти в свою очередь стараются создать максимально приемлемые условия для работы букмекеров.

Особенности легализации ставок на спорт в Узбекистане

Букмекеры Узбекистана скоро начнут работать законно

В Узбекистане успешно развивается теневой рынок азартных игр, из-за чего государство несёт огромные потери. Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, уже со следующего года власти решили легализировать букмекерство, и дать им возможность работать законно. Операторы смогут получить лицензию, выдавать которую поручено Агентству по развитию рынка капитала. Эксперты уверены, что такой шаг необходим для поддержания и финансирования спорта. Во многих странах БК оказывают финансовую помощь командам, не имеющим возможности оплачивать свою деятельность. Бюджет страны также будет получать определённый процент от выручки контор.

По мнению заместителя премьер-министра Узбекистана, денежный отток, составляющий около 50 млн долларов, должен быть прекращён. Во избежание развития игорной зависимости и появления других проблем у местного населения, связанного с азартными играми, будут введены ограничения по размерам ставок и количествам проигрышей.

Особенности легализации ставок на спорт в Узбекистане

Беттинг рынок Узбекистана заинтересовал российских букмекеров

Легализацию спортивных ставок поддержали во многих странах. Так президент CPO «Ассоциации букмекерских контор» Дарина Денисова уверена, что если государство Узбекистана проявит лояльное отношение к беттингу и ставки на спорт станут более доступными, то многие БК захотят попасть на его рынок. Экономические показатели страны свидетельствуют о хороших перспективах развития бизнеса на её территории. Законные конторы предоставляют более выгодные условия для своих клиентов, поэтому нелегальным операторам практически не останется места для работы и они будут вынуждены закрыться.

Особенности легализации ставок на спорт в Узбекистане

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