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Интересные факты и события

А Белку съели...

В селе Ранилович, что в 80 километрах южнее Белграда, произошёл курьёзный и одновременно весьма печальный случай: коза съела 20 тысяч евро, которые её хозяева приготовили для покупки земли.

Как стало известно изданию «Ар Инфо», в то злополучное утро глава семейства Симич готовился встретиться с продавцом земли, у которого намеревался приобрести участок в 10 гектаров. Пересчитав наличность в сумме 20 тысяч евро, он сложил деньги в стопку, и оставив их на столе, отправился в хлев покормить скотину.

Мужчина не заметил, что оставил входную дверь открытой, этим тут же воспользовалась коза Белка. Никем не замеченная, она вошла в дом и, не найдя ничего съедобного, принялась таскать со стола купюры.

Странные шуршащие звуки, доносившиеся из дома, привлекли внимание домашних, и Симич пошёл внутрь, чтобы посмотреть, что там происходит и, по словам его супруги, там с ним чуть было не случился удар! «Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро, а все остальные деньги изгрызены и проглочены, – рассказала она журналисту. – А муж с тех пор молчит... Сядет и смотрит в одну точку.

На вопрос о том, что мужчина сделал с козой, она ответила, что её «просто зажарили на вертеле».

МГ: Вероятно, это было самое дорогое жаркое, какое только эта сербская семья съела за всю свою жизнь!

Орудие Люцифера?

По мнению представителей различных религий, современные устройства хранят в себе зло, и это всё проделки дьявола.

Интересно и то, что за эту версию выступают не только рядовые священнослужители, но и очень известные люди, в числе которых и патриарх Кирилл, к мнению которого прислушиваются не только простые люди, но и многие политики. Так насколько опасны такие высказывания, и не будет ли правительство инициировать запрет гаджетов в России?

Патриарх уверен, что благодаря современным устройствам Люцифер с лёгкостью может управлять людьми и подсовывать им ту информацию, которая выгодна ему. Священнослужитель уточнил, что православная церковь не выступает инициатором запрета любых гаджетов и отнюдь не против технического прогресса, но следует более грамотно подходить к информации, которую люди получают со своих устройств.

МГ: Думается, что стоит опасаться не современных гаджетов, а некоторых людей, которые сами не понимают значения своих предложений.

Где центр Европы?

Радостное известие пришло из братской Белоруссии: тамошние учёные-геодезисты РУП аэрокосмических методов в геодезии «Белкосмосгеодезия», что-то там подсчитали и вывели, что «белорусский центр Европы» находится в городе Полоцке.

В Полоцком горисполкоме с пониманием и здоровым энтузиазмом отреагировали на это замечательное открытие и уже провели специальное совещание на тему, где и как обозначить точку, в которой сходятся все пути Европы. Участники заседания после недолгих размышлений порешили, что соответствующий знак будет установлен в сквере на проспекте Карла Маркса между гостиницей «Двина» и главпочтамтом. И откроют его тоже оперативно – уже 31 мая этого года.

Глава «Белкосмосгеодезии» Борис Фурман пояснил журналистам, что белорусские учёные приняли Европу за одно целое, включили пространство Белого и Балтийского морей, Англию и Ирландию, и другие островные земли. Получившееся пространство они покрыли интегральной сеткой и по ней вычислили центральную точку.

Особо радует, что подобные «центры Европы» уже есть в Литве, Латвии, Польше и Украине. Вот ещё один появился, на радость всем.

МГ: Хотелось бы увидеть государство или его правителя, которые не считали бы себя центром мира, а не то что Европы!

Картины из волос

Глядя на творения Аллена Чена из Китая, можно подумать, что перед нами картины, выполненные углём. Однако это не так, ведь для создания своих работ мастер использует обрезки волос, в которых у него нет недостатка, ведь он работает парикмахером. Правда, картины Аллена очень недолговечны, но всегда есть фото и видео, с помощью которых можно запечатлеть эти необычные шедевры.

Сначала художник-парикмахер находит в интернете изображение, которое он хотел бы воссоздать, а после начинает собирать обрезки волос своих клиентов. Когда их накапливается целый пакет, Аллен усаживается на пол своего салона и приступает к творчеству.

У художника, естественно, нет никаких кисточек, так как он «рисует» просто руками, иногда используя кредитную карту для наиболее мелких деталей.

Кстати, в парикмахерском искусстве мастер тоже немало радует своих клиентов, ведь он умеет создавать настоящие шедевры не только на полу, но и на головах людей, усаживающихся в парикмахерское кресло.

МГ: Если у человека есть талант художника, то вовсе неважно, какой материал оказывается под руками. Существует немало примеров создания шедевров из самых неожиданных материалов: песка, зерна и даже... гаек. Были бы способности...

Лучше поздно...

В Бразилии 80-летняя бабушка стала интернет-сенсацией, когда покрасила волосы в желанный бирюзовый цвет. Об этом говорится в сюжете ТСН. В юности Алайди Баррето покраситься не позволяли строгие родители, потом – профессия учительницы и консервативный муж. Но когда два года назад он умер, бабушка поняла: сейчас или никогда! Своим примером она надеется вдохновить других сделать то, что они всегда хотели, но боялись.

МГ: Прелестное доказательство того, что душа женщины всегда молода!

И тогда они залаяли...

Полицейские городка Нью-Хевен проявили изобретательность и находчивость при поимке преступников.

Как рассказывает канал WFSB, полицейские были на операции по задержанию двух воров, забаррикадировавшихся в здании и отказывающихся выходить. Тогда стражи правопорядка пригрозили грабителям, что если они не выполнят требований, то полиция выпустит на них собак спецназа.

Но возникла одна серьёзная проблема: у полицейских не было собак, и получить их в ближайшее время не представлялось возможным. Поэтому стражи правопорядка решились на отчаянные меры: сами начали громко лаять, чтобы испугать преступников и убедить, что если они не выйдут, то на них пустят стаю злющих собак.

Как бы то ни было, но план оказался успешным, и грабители в испуге вышли из здания...

МГ: Молодцы, конечно, стражи порядка! Им бы ещё научиться кусаться – цены бы не было...

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