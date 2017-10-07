Опытные кулинары любят готовить из фарша

Среди людей, умудренных долголетним жизненным опытом, очень много тех, кто умеет хорошо готовить и понимает толк в продуктах. Почти все хозяева-кулинары используют для своих блюд популярный во многих кухнях мира фарш. Это сырое молотое мясо, а также рыба. Часто фарш изготавливают из разных видов мяса или в его составе используют добавки, например, грибы и т.д.

Этот замечательный куриный фарш

Хорошим выбором для зачастую бюджетной кухни пенсионера будет купить куриный фарш и готовить из этого нежного измельченного диетического мяса множество вкусных блюд. Тефтельки, котлеты, голубцы, макароны по-флотски пельмени, фаршем можно начинить перцы, помидоры, баклажаны – вкусных рецептов полным-полно. Кто-то из людей предпочитает сам сделать фарш, а вот для тех, кто занят или не хочет связываться с мясорубками и измельчителями, работают производители, которые реализуют свою продукцию через «онлайн» и «офлайн» точки продаж. Главное, чтобы предприятие было ответственным и предлагало действительно качественные продовольственные товары.

Знай наших: «Истрапродукт»

Опытным и ответственным игроком на рынке куриных полуфабрикатов можно назвать компанию «Истрапродукт». Она функционирует в сегменте с 2003 года. Специализация – опт. Клиенты компании всегда остаются довольны работой команды «Исрапродукта», ведь здесь к каждому находят индивидуальный подход, стабильно осуществляются поставки качественной продукции, которая изготавливается на самом современном оборудовании и соответствует ГОСТу и международным сертификатам HASSP и ISO 2200. Куриный фарш от «Истрапродукта» всегда свежий, хорошо измельченный и без посторонних включений. Тех, кто сотрудничает с производителем или только собирается, безусловно, привлекут низкие цены, география доставки – вся территория РФ и скидочные условия, предлагаемые при больших объемах.

Другие производители

Колбасные изделия, полуфабрикаты, продукцию из мяса птицы предлагает и другой производитель – Группа «Продо». Этот агрохолдинг развивается на рынке птицеводства, свиноводства и мясопереработки. «Продо» работает в режиме полного цикла, от сырья до готовой продукции. Группа компаний «Ресурс» тоже поставляет хорошую продукцию из мяса птицы. Кроме того, агропредприятия структуры занимаются выращиванием зерновых и масличных сельскохозяйственных культур. Еще на оптовом рынке можно отметить АПК «Михайловский», который занимается торговлей мясом и мясом птицы, включая субпродукты.

В общем, игроков в сегменте мяса птицы работает много, есть, кроме вышеперечисленных, и другие. И при покупке куриного фарша нужно обязательно обращать внимание не только на его внешний вид и срок годности, но и на то, какая компания трудилась над его изготовлением.

Это нужно знать

В холодильнике охлажденный куриный фарш можно хранить не более восемнадцати часов.

Температура хранения должна быть не выше плюс шести градусов.

Свежий фарш на вид должен быть светло-розовым.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ