|
Опасная грыжа: беда для людей и животных
|Егор СТУКОВ
|22 Мая 2019 г.
|
Грыжа – опасное явление, с которым нередко сталкиваются люди. Она представляет собой выхождение органов из своей нормальной полости, из-за чего внутренние органы попадают под кожу, что в итоге может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Стоит отметить, с этой опасностью сталкиваются не только люди, но и животные. Недавно в городе Шахты зоозащитники столкнулись с тяжелейшем случаем грыжи у собаки. К счастью, они вовремя обратились к ветеринарам, которые смогли вылечить животное.
Собаку с огромной опухолью в районе живота нашли 16 мая в поселке Аюта. По словам директора приюта для животных «Святобор» Ольги Мосиюк, даже она была в шоке от вида этой собаки и сначала побоялась взять её на руки. Ей даже показалось, что «огромная опухоль вот-вот лопнет». В итоге оказалось, что внутренние органы собаки вышли под кожу из-за разрыва брюшины.
Животное сразу же после обнаружение отправили на операцию в клинику Новочеркасска. Долгие три часа врачи пытались спасти бедное животное, операция оказались не из лёгких. Ветеринары заметили, что заболевание у собаки наверняка появилось из-за травмы: кто-то сильно ударил животное в живот, в результате чего порвались стенки брюшной полости, а органы «упали» в образовавшееся пространство.
При этом по собаке было заметно, что когда-то у неё был хозяин: слишком уж ухоженное животное для уличной жизни. Пёс жил на цепи, ведь на шее остался след от ошейника. Зоозащитники предположили, что собака получила грыжу после удара, а хозяин просто не захотел возиться с раненным животным. Её просто выбросили на улицу...
К счастью, организм животного это дело так не оставил, так что до последнего боролся с бедой: органы собаки оказались «закапсулированы», что первое время сберегло их от лишних повреждений.
Сейчас опухоль удалили, а собаке назначили лечение в виде противовоспалительных препаратов и лекарств, которые должны восстановить организм. Впрочем, точных прогнозов врачи пока не дают, уверяя, что животное должно пройти курс реабилитации, после которого можно будет повторить операцию.
Здесь врачи успели вовремя спасти животное от последствий серьёзной грыжи, но те же проблемы могут запросто коснуться человека. Грыжа живота – дело нешуточное, так что при появлении симптомов этого заболевания, лучше сразу же обратиться к специалистам.
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Ирина Газманова: в тени звездного мужа. История любви — выспыхнувшей и остывшей
Российский исполнитель и композитор, 67-летний Олег Газманов давно счастлив в браке с Мариной Муравьевой, с которой они вырастили двоих детей. Однако, до встречи со своей нынешней возлюбленной, певец более дв...
"Вот так старушенция!" 72-летняя звезда сразила поклонников и коллег зажигательным танцем
Американская актриса Голди Хоун показала в социальных сетях зажигательный танец, который покорил не только поклонников, но и мировых звезд.
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Алена Апина "омолодилась" в Испании
Известная певица Алена Апина, по мнению поклонников, в последнее время помолодела и похорошела. Некоторые считают, что артистка в свои 54 года выглядит намного лучше без плотного и яркого макияжа на лице.
Нина Ургант отказывается перебираться в Москву, несмотря на уговоры звездного внука
Знаменитая актриса и бабушка Ивана Урганта живет в Санкт-Петербурге. Там же и отпраздновала свой 89-й день рождения. Нина Ургант признается, что до сих пор ощущает себя на 17. Единственное, что ее тревожит – ...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь… Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как сложились судьбы исполнителей пионерских песен
Для многих из тех, кто вырос в 70-е и 80-е годы прошлого века настоящими символами детства стали песни, исполненные солистами Большого детского хора под управлением Виктора Попова. «Российская газета» рассказ...
Ограбили саму большую в мире гардеробную. Теперь ее хозяйке придется купить много новых сумок
Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Айовы Терезы Ромер, владелицы самой большой гардеробной в США, модные вещи и драгоценности на общую сумму миллион долларов.
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Next Prev
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: платим налоги
Поскольку сдача в аренду квартиры или комнаты – это один из способов получения доходов, то государство пытается контролировать подобные взаимоотношения, начислять налоги на доходы от аренды или налагать штраф...
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Директор OFD.ru выступил на пленарной дискуссии конференции CNews «ИТ в ритейле 2019»
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Как получить землю по программам «Дальневосточный гектар» и «Вологодский гектар»: инструкция
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Поддержать себя материально: деньги в долг и другие возможности
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Самозанятые пенсионеры: виды деятельности, снятие с учета и перспективы
В заключении серии статей о самозанятых пенсионерах хочется оговорить те виды деятельности, которыми они могут заниматься и обозначить перспективы этого направления.
Работающим пенсионерам дали инструкцию: как ориентироваться в своих начислениях
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "Российской газете" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Самозанятый пенсионер: постановка на учет, налогообложение
Продолжая рассказ про самозанятых граждан, вышедших на официальную пенсию, сегодня мы осветим тонкости постановки на учет и налогообложения.
Загадочные нотариусы: кто они такие и с чем к ним ходят?
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Рынок МФО: кто даст ориентир по займам, клиенты микроструктур и о плюсах получения средств в этих организациях
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Самозанятый пенсионер: кто, когда и чем может заниматься
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...