Опасная грыжа: беда для людей и животных

Грыжа – опасное явление, с которым нередко сталкиваются люди. Она представляет собой выхождение органов из своей нормальной полости, из-за чего внутренние органы попадают под кожу, что в итоге может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Стоит отметить, с этой опасностью сталкиваются не только люди, но и животные. Недавно в городе Шахты зоозащитники столкнулись с тяжелейшем случаем грыжи у собаки. К счастью, они вовремя обратились к ветеринарам, которые смогли вылечить животное.

Собаку с огромной опухолью в районе живота нашли 16 мая в поселке Аюта. По словам директора приюта для животных «Святобор» Ольги Мосиюк, даже она была в шоке от вида этой собаки и сначала побоялась взять её на руки. Ей даже показалось, что «огромная опухоль вот-вот лопнет». В итоге оказалось, что внутренние органы собаки вышли под кожу из-за разрыва брюшины.

Животное сразу же после обнаружение отправили на операцию в клинику Новочеркасска. Долгие три часа врачи пытались спасти бедное животное, операция оказались не из лёгких. Ветеринары заметили, что заболевание у собаки наверняка появилось из-за травмы: кто-то сильно ударил животное в живот, в результате чего порвались стенки брюшной полости, а органы «упали» в образовавшееся пространство.

При этом по собаке было заметно, что когда-то у неё был хозяин: слишком уж ухоженное животное для уличной жизни. Пёс жил на цепи, ведь на шее остался след от ошейника. Зоозащитники предположили, что собака получила грыжу после удара, а хозяин просто не захотел возиться с раненным животным. Её просто выбросили на улицу...

К счастью, организм животного это дело так не оставил, так что до последнего боролся с бедой: органы собаки оказались «закапсулированы», что первое время сберегло их от лишних повреждений.

Сейчас опухоль удалили, а собаке назначили лечение в виде противовоспалительных препаратов и лекарств, которые должны восстановить организм. Впрочем, точных прогнозов врачи пока не дают, уверяя, что животное должно пройти курс реабилитации, после которого можно будет повторить операцию.

Здесь врачи успели вовремя спасти животное от последствий серьёзной грыжи, но те же проблемы могут запросто коснуться человека. Грыжа живота – дело нешуточное, так что при появлении симптомов этого заболевания, лучше сразу же обратиться к специалистам.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ