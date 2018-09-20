Онлайн-кредит: особенности и преимущества виртуального кредитования

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Как быть, если срочно нужен кредит и совсем нет времени бегать по банкам и кредитным учреждениям? Прекрасная альтернатива походу по банкам и финансовым организациям в такой ситуации - онлайн-кредит.
Если пару лет назад такой вид кредитования был в диковинку, то сегодня взять онлайн-кредит в Казахстане и других странах земного шара - одна из самых популярных форм кредитования. Тенденция по росту популярности онлайн-кредита, обусловлена несколькими факторами:
- Широкий охват предложений. Онлайн-кредит позволяет отправить анкету и оформить заявку сразу в несколько кредитных учреждений. Большинство банков уже давно начали практиковать такую форму кредитования и на данный момент активно продвигают услуги по онлайн-кредитованию.
- Оперативность в принятии решения. Изначально онлайн-кредитование было разработано, как оперативный вид выдачи кредитов, срок рассмотрения по которому, часто не превышает и получаса.
- Экономия времени для заемщика - основной фактор, который повлиял на рост популярности онлайн-кредитования.
- Повышенный процент положительных решений по кредиту финансовыми учреждениями. Онлайн-кредит предусматривает только скоринговую проверку, которую производит специальная программа, так как, при обращении в банк, многое зависит от кредитного менеджера и результатов проверки.
Как оформить онлайн-кредит?
Если у вас есть паспорт, ПК, выход в сеть интернет, и вы соответствуете всем требованиям к заемщикам, которые выдвигает банк, то вам достаточно оформить заявку через специальную форму на сайте банка или на популярном портале zajmonline.kz.
Большинство кредитных учреждений/банков выносят по заявке на онлайн-кредит окончательное решение. И если вам одобрили заявку на онлайн-кредит, то вам остается только прийти в банк и подписать кредитный договор. Помимо паспорта при себе желательно иметь второй документ. Но некоторые банки используют онлайн-кредит как средство привлечения потенциальных клиентов и решение по таким заявкам, является предварительным. Такие банки лучше обходить стороной, так как, скорее всего, вы потеряете свое время попусту.
Какие недостатки есть у онлайн-кредитования?
Единственный и существенный недостаток онлайн-кредита - это сравнительно (с обычным кредитом) высокая процентная ставка по онлайн-кредиту. Онлайн-кредитование для банка - рискованный вид кредитования, так как, у банка нет времени для рационального принятия решения по заявке и полагаться ему приходиться только на скоринговую систему, которая не дает полной информации о заемщике.
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