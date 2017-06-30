Онлайн-казино переходят на криптовалюты

Один из инженеров-разработчиков популярной игры Nintendo Star Fox и автор одного из первых графических 3D-чипов для игр Джез Сан создал специальную блокчейн-платформу, предназначенную для онлайн-казино. Главным ее достоинством является абсолютная прозрачность, где обман клиента невозможен в принципе. Кроме того, данная инновация существенно уменьшит стоимость обслуживания виртуальных «игорных домов», поскольку у них пропадет нужда вкладываться «железо» и обслуживающих его сотрудников.

История вопроса

Первая азартная игра в Сети появилась в 1994 году, когда в принятый в Антигуа и Барбуда закон легализовал такие развлечения в интернете. Два года спустя уже насчитывалось не менее десятка веб-сайтов, где можно было сыграть в рулетку или покер.

Сегодня количество подобных сайтов измеряется десятками тысяч. Особую популярность среди них имеют те, что содержат игровые автоматы на реальные деньги с выводом, (например - вулкан игровые автоматы играть онлайн на деньги): как классические, так и старые добрые слоты. В интернет проникли и стали популярны во всем мире такие автоматы как Fruit Cocktail (Клубнички), Crazy Monkey (Сумасшедшая обезьяна), Aztec Gold (Золото ацтеков), ну, и, конечно, уважающее себя онлайн-казино не сможет обойтись никак без автомата Аттила. А в 2010 году, почти сразу же после появления биткоина, появились и криптовалютные интернет-казино.

Криптовалютная эпоха

На данный момент азартные игры с использованием криптовалюты – глобальный рынок стоимостью около $30 млрд, который ежегодно вырастает не менее, чем на 10 %. Только в прошлом году общий размер ставок, сделанных в сотнях существующих сейчас криптовалютных онлайн-казино, составил более 1,5 млн биткоинов (1 биткоин равен сегодня 151751 рублей).

vDice

VDice – игра в кости, которая стала одной из самых первых онлайн-игр, представленных в блокчейне эфириума. Основной изюминкой данного проекта стало отсутствие серверов, счетов и депозитов. То есть, вся игра основана на блокчейне и поэтому не может контролироваться никем – даже ее разработчиками.

Edgeless

Вскоре после vDice появился еще один довольно известный проект, использующий криптографические технологии - Edgeless Casino. Причем, здесь уже одной-единственной игрой дело не ограничилось. Более того, в этом году планируется разработка мобильного приложения и системы, позволяющей делать спортивные ставки.

TrueFlip

В этом проекте технологии блокчейн используются для проведения лотереи, подобной классической Power Ball. Смысл ее заключается в том, что купившим лотерейные билеты игрокам необходимо угадывать цифры. Если вы ни разу не ошибетесь – можете выиграть Джек-Пот.

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