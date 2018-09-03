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Онлайн-казино «Азино777»: немного об игровом зале и бонусах для клиентов
Егор СТУКОВ   
03 Сентября 2018 г.
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Azino777

У каждого онлайн-казино есть какая-то фишка, изюминка, возможно, и не самая значительная, зато интересная, завлекающая новых клиентов своей оригинальностью или выгодой. Вот и у «Азино777» есть нечто подобное: все новички здесь получают бонус в 777 рублей всего лишь за регистрацию. Но на этом работа с клиентами не заканчивается. На официальном сайте казино: http://azino-game.top/ – можно легко найти огромное количество игровых автоматов, конкурсов, бонусов и иных, не менее интересных предложений.

Обширный игровой зал

Игровой зал «Азино777» вмещает около 40 игровых автоматов, каждый из которых обладает некой индивидуальностью. В первую очередь она заключается в историях, которые открывает перед игроками выбранный ими проект. Кому-то больше понравятся гоночные страсти, кто-то предпочтёт им исследование древних пирамид, а другие захотят опробовать классические фруктовые автоматы – от отсутствия разнообразия игровой зал «Азино777» не страдает. Отдельно стоит выделить игровые автоматы, посвящённые популярным персонажам игр, комиксов и даже героям отечественных мультфильмов:

  • Вовка в Тридевятом царстве;
  • Iron Man;
  • Tomb Raider.

Конечно же, как сейчас принято в сфере онлайн-казино, опробовать любые автоматы на сайте «Азино777» можно совершенно бесплатно. Даже регистрироваться не потребуется, чтобы испытать новую стратегию или просто познакомиться с неизвестным слотом, а вместо реальных денег в демо-режиме будут использоваться виртуальные кредиты.

Азино 777

Бонусы от «Азино777»

О бонусе за регистрацию мы уже рассказали, но администрация казино предоставляет своим клиентам и другие преимущества для игры на реальные деньги. Во-первых, это еженедельный кешбек от «Азино777». Каждый четверг казино возвращает до 10% от суммы всех депозитов пользователя, совершённых в течение предыдущей недели. Для получения этого бонуса необходимо проявлять активность на сайте: играть как минимум 5 из 6 дней расчётного периода.

Также «Азино777» приготовило подарок для тех, у кого в ближайшее время ожидается самый главный праздник в жизни – день рождения. За три дня до и три дня после этого события можно активировать специальный бонус, соблюдая парочку условий. Во-первых, общая сумма депозитов за всё время игры должна превышать 5000 рублей. Во-вторых, необходимо подтвердить правдивость дня рождения, отправит в круглосуточный чат поддержки скан документа, удостоверяющего личность.

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