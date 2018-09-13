База данных МФО от «Repayza»: где выгоднее всего взять микрозайм?

Нередко необходимость в деньгах появляется незаметно. Невозможно предугадать все события наперёд, чтобы точно рассчитать каждую копейку своего бюджета, да и форс-мажорные обстоятельства никто не отменял. В такой ситуации для получения крупной суммы денег лучше взять кредит в банке, но для того, чтобы обзавестись небольшим количеством денежных средств, лучше обратиться к сетевым микрозаймам.

Сегодня микрозаймы значительно распространились по интернету: во всемирной паутине можно найти немало фирм, занимающихся выдачей небольших средств на короткий срок. Поиски подобных компаний облегчают специальные интернет-порталы, которые собирают большие базы данных микрофинансовых организаций и предоставляют эту информацию пользователю.

Так, на сайте компании «Repayza» можно найти более 100 доверенных фирм, которые занимаются микрозаймами. Сайт позволяет не только выбрать, но и сравнить различные МФО, чтобы подобрать наиболее выгодные условия сделки. Все организации распределены по удобной рейтинговой системе, основанной на голосах пользователей сети.

Так, организация fastmoney на данный момент получила оценку в 4.8 балла. Получить займ у этой компании легко, нужно всего лишь соответствовать двум простым требованиям: быть старше 18 лет и иметь на руках свой паспорт. Процедура оформления микрозайма буквально длится несколько минут: сначала вы оформляете небольшую заявку, после её отправления получаете ответ компании в течение одной минуты. Деньги приходят сразу же на карту, также можно получить наличные средства.

Погасить займ можно четырьмя способами: перевести деньги на указанную в договоре карту, воспользоваться терминалом Киви или прибегнуть к услугам специальных сетевых сервисов: Webmoney или Яндекс Деньги.

Вся необходимая информация об этой организации расположена прямо на сайте «Repayza», так что даже ходить по лишним ссылкам не нужно. Оформление микрокредита у других компаний из этой же базы данных мало чем отличается от показанного выше примера, разве что условия и города, с которыми работает организация, могут отличаться.

Микрозаймы обычно выдаются на срок в среднем от 5 до 30 дней под небольшой процент. Сумма займа тоже ограничена: чаще всего максимум можно получить до 30 тысяч рублей. Другую полезную информацию о процессе микрокредитования можно узнать на сайте компании «Repayza».

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