OFD.ru сообщил о ребрендинге

Оператор фискальных данных OFD.ru представил новую концепцию бренда и айдентику компании. Изменения коснулись позиционирования оператора на рынке, цветового решения, графического оформления логотипа и визуального стиля.

Фирменный знак выполнен с помощью лаконичной и простой типографики, включающей в себя основной символ — греческую букву омега в строчном написании. Логотип отражает новую концепцию бренда OFD.ru – простые решения 54-ФЗ. Омега — символ движения по спирали, развития и динамики, свойственный любому виду бизнеса. Еще одна ассоциация знака — подкова, древний символ счастья, накопления, преумножения и процветания. OFD.ru помогает бизнесу быть прозрачным и успешным благодаря своим продуктам и сервисам. Также логотип символизирует четкое направление и точное попадание в цель, достижение конкретного результата. OFD.ru всегда попадает в цель как в отношении продукта, так и в отношении сервиса.

«В ходе нашего анализа рынка было замечено, что операторы фискальных данных чаще всего выбирают сине-зеленую цветовую гамму. Однако идея использовать эти цвета одновременно пришла сразу к десятку компаний, сделав их практически не отличимыми для клиента, - рассказал Антон Румянцев, директор OFD.ru. - Мы остановили свой выбор на ярко-красном цвете, который символизирует лидерство на рынке, энергию, инновационность и любовь к клиенту. Второй цвет – белый – символизирует чистоту, простоту и честность всех процессов, которые гарантирует бизнесу OFD.ru. Третий цвет – классический черный, привычный в деловом сообществе».

Основой нового визуального стиля стали минималистичные плоские тематические иллюстрации, которые легко воспринимаются клиентами и партнерами компании. Главными элементами иллюстраций являются плавные формы и яркие цвета, которые выгодно подчеркивают основной цвет логотипа.

Программа ребрендинга рассчитана до конца 2018 года. Она началась со смены символики во внутренних коммуникациях и рекламно-маркетинговых материалах. Далее был обновлен дизайн официального сайта и представительств компании в социальных сетях. Завершится ребрендинг обновлением интерфейсов личного кабинета клиента и партнера.

Справка

OFD.ru входит в ТОП-5 крупнейших операторов фискальных данных по количеству обслуживаемых касс. Занимается обработкой, хранением и передачей чеков от онлайн-касс в Федеральную налоговую службу, а также предоставлением удобных сервисов, которые упрощают бизнесу соблюдение Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Поддерживает работу со всеми моделями касс и фискальных накопителей в утвержденных Приказом ФНС версиях форматов 1.0, 1.05, 1.1, а также обладает максимальным среди ОФД 3-м классом защищенности фискальных данных, соответствующим требованиям ФНС и ФСТЭК России. Клиентами оператора являются более 55 тысяч компаний по всей России.

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