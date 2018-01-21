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Однокомнатная квартира для пенсионера. Почему бы нет?
|Ксения ДАВЫДОВА
|21 Января 2018 г.
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Просторное жилье, отдельные спальня и кабинет, большая и удобная гостиная, комната для навестивших родственников и близких – такую квартиру мечты может позволить себе далеко не каждый. Особенно подобная жилплощадь оказывается не вполне реальным вариантом, например, для молодых семей, делающих в жизни первые самостоятельные шаги, или для пенсионеров, которые нередко стеснены финансово. Чаще доступной является однокомнатная квартира, которую и нужно попытаться обустроить со всеми потребностями.
Выбор «однушек» на рынке большой, купить однокомнатную квартиру в Норильске, Владивостоке, Новосибирске или другом населенном пункте можно как во вторичном жилье, так и в новостройках. Пенсионерам при ознакомлении с предложениями стоит обратить внимание на наличие необходимых инфраструктурных объектов (больницы, остановки общественного транспорта, магазины и т.д.), выбрать вариант не на самом верхнем этаже. Плюсом однокомнатной квартиры для взрослого человека может являться уход за жильем малой площади и небольшие посильные коммунальные платежи. Если квартира будет приобретаться в строящемся жилье, нужную планировку можно обговорить еще на стадии возведения.
Сейчас в чести у покупателей квартиры-студии. Людям старшего возраста нужно понимать, что здесь в разных частях комнаты невозможно будет организовать звукоизоляцию, что не очень удобно для двоих проживающих. И если один человек еще спит, а второй начинает готовить завтрак, шумы могут оказаться большой проблемой для желающего отдохнуть в тишине и комфорте.
Одиноким людям студии подходят больше. А зоны квартиры легко можно разграничить мобильными перегородками. Также делению квартиры могут поспособствовать разнородные напольные покрытия, например, плитка-ковролин-ламинат. Зонирование можно предусмотреть и с помощью разноуровневого потолка. Также визуальное разграничение могут поддержать светильники в разных частях квартиры-студии. Но в целом пространство жилплощади должно быть единым. Стены, полы и потолки должны гармонировать друг с другом. Если нет возможности провести полномасштабные ремонтные работы, стоит приобрести настенные и напольные коврики в одном стилевом решении. Они помогут связать разрозненное пространство воедино.
Мебель для маленького помещения лучше подбирать многофункциональную, отличный вариант – трансформеры. Это могут быть и диваны, и стенки и т.д. Стол-книжка, например, легко заменит два других стола и позволит хорошо сэкономить на пространстве.
Задумывая перепланировку квартиры, стоит обойти все соответствующие инстанции, специалисты которых смогут дать ответ, не повлияет ли задуманное на несущие конструкции и в итоге на безопасность собственной квартиры и всего дома.
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