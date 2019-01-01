Одно сплошное электричество

|
Без электричества сложно представить нашу современную жизнь. Работа мясокомбинатов и аэропортов, структур горной и металлургической промышленности, школ, бассейнов, детских садиков и больниц, функционирование жилых объектов - все это невозможно без электричества. Обеспечивают поставки необходимого оборудования в сфере электротехники и электротехнологий разного формата компании.
От правильно выбранного оборудования (и всех его комплектующих) будут находиться долго в хорошем эксплуатационном состоянии и качественно работать инженерные системы зданий, центры обработки данных, модули управления технологическими процессами и т.д. Это касается как крупных элементов оборудования, так и небольшого формата, например, если речь вести об устройствах плавного пуска (УПП).
Устройства плавного пуска востребованы во всех областях промышленности и сельскохозяйственного сегмента. Они применяются там, где предусмотрена работа электродвигателя. Выбор УПП производится исходя из того, какая нагрузка будет у двигателя. Также стоит ориентироваться на частоту запуска оборудования. Устройства плавного пуска имеют разный ценовой диапазон, стоимость модели может начинаться от 3 с небольшим тысяч рублей и доходить до полумиллиона рублей или даже превышать эту цифру.
Если нагрузки предполагаются большие, а запуски частые, специалисты рекомендуют устанавливать регуляторы с обратной связью. Это может быть применимо для ленточной пилы или в конвейере вертикального типа и т.д. Когда нагрузки невысокие и запуски редкие, регуляторы подойдут без обратной связи (или регуляторы пускового момента).
К положительным сторонам УПП можно отнести понижение расхода энергии, повышение срока эксплуатации как двигателя, так и устройств, находящихся в контакте с электродвигателем. Из-за продления эксплуатационных характеристик соответственно снижаются расходы. Разгон и торможение электродвигателя регулируются. Монтаж УПП осуществляется без особых трудностей.
Регулировка пусковых характеристик УПП может осуществляться механическим принципом и электрическим. Электрические устройства плавного пуска являются более актуальными.
В целом работы разных электрических систем обеспечивают такие составляющие, как выключатели нагрузки, магнитные выключатели, частотные преобразователи, вышеупомянутые УПП, трансформаторы тока, датчики промышленные, измерители мощности, ограничители перенапряжений, трансформаторы напряжения, реле контроля и т.д. Все эти товары можно найти как в специализированных отделах торговых центров, так и в интернете. Цены в Сети могут отличаться для покупателей, к слову, в более приятную сторону.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Next
Prev
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
Селянам увеличат выплаты
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
Будьте осторожны!
Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним трет...
ПФР: страховые пенсии подрастут!
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что значительно выше прогнозного уровня инфляции.
Что происходит с акциями Норникель (GMKN)?
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Как и где пенсионеру получить онлайн-заем?
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...
Смартфонный грабёж
Старшее поколение, жившее в СССР, безоговорочно доверяло средствам массовой информации, и на это были причины. Все СМИ были государственными, поэтому информация тщательно проверялась, отсеивалась. За достовер...