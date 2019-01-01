Одно сплошное электричество

Без электричества сложно представить нашу современную жизнь. Работа мясокомбинатов и аэропортов, структур горной и металлургической промышленности, школ, бассейнов, детских садиков и больниц, функционирование жилых объектов - все это невозможно без электричества. Обеспечивают поставки необходимого оборудования в сфере электротехники и электротехнологий разного формата компании.

От правильно выбранного оборудования (и всех его комплектующих) будут находиться долго в хорошем эксплуатационном состоянии и качественно работать инженерные системы зданий, центры обработки данных, модули управления технологическими процессами и т.д. Это касается как крупных элементов оборудования, так и небольшого формата, например, если речь вести об устройствах плавного пуска (УПП).

Устройства плавного пуска востребованы во всех областях промышленности и сельскохозяйственного сегмента. Они применяются там, где предусмотрена работа электродвигателя. Выбор УПП производится исходя из того, какая нагрузка будет у двигателя. Также стоит ориентироваться на частоту запуска оборудования. Устройства плавного пуска имеют разный ценовой диапазон, стоимость модели может начинаться от 3 с небольшим тысяч рублей и доходить до полумиллиона рублей или даже превышать эту цифру.

Если нагрузки предполагаются большие, а запуски частые, специалисты рекомендуют устанавливать регуляторы с обратной связью. Это может быть применимо для ленточной пилы или в конвейере вертикального типа и т.д. Когда нагрузки невысокие и запуски редкие, регуляторы подойдут без обратной связи (или регуляторы пускового момента).

К положительным сторонам УПП можно отнести понижение расхода энергии, повышение срока эксплуатации как двигателя, так и устройств, находящихся в контакте с электродвигателем. Из-за продления эксплуатационных характеристик соответственно снижаются расходы. Разгон и торможение электродвигателя регулируются. Монтаж УПП осуществляется без особых трудностей.

Регулировка пусковых характеристик УПП может осуществляться механическим принципом и электрическим. Электрические устройства плавного пуска являются более актуальными.

В целом работы разных электрических систем обеспечивают такие составляющие, как выключатели нагрузки, магнитные выключатели, частотные преобразователи, вышеупомянутые УПП, трансформаторы тока, датчики промышленные, измерители мощности, ограничители перенапряжений, трансформаторы напряжения, реле контроля и т.д. Все эти товары можно найти как в специализированных отделах торговых центров, так и в интернете. Цены в Сети могут отличаться для покупателей, к слову, в более приятную сторону.

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