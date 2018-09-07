Одна из составляющих хорошего образования - английский язык для детей

Практически каждая бабушка и каждый дедушка мечтают, чтобы их любимые внуки были успешными в этой жизни, а значит, им необходимо получить качественное образование. Одна их составляющих хорошего образования - английский язык для детей.

Раньше иностранному языку в общеобразовательных учреждениях начинали обучать школьников со среднего звена. Теперь иностранные языки, в особенности самый главный - английский, преподают с начальной школы. Также работают в разных городах языковые курсы, где можно изучать английский язык в индивидуальном порядке или в составе группы. Если нет возможности обучаться в таких центрах, можно воспользоваться для изучения английского онлайн-предложениями. Одно из них, очень заманчивое, можно посмотреть вот здесь: https://www.englishdom.com/blog/anglijskij-po-skajpu-dlya-detej/. На этом сайте в материале рассмотрены особенности и принципы обучения детей по скайпу. Среди поднимаемых тем: нужно ли детям обучаться английскому в режиме "онлайн", на что следует обратить внимание при выборе репетитора для ребенка, особенности курсов английского для детской аудитории и т.д.

Если зайти в раздел "Английский по скайпу", можно зарегистрировавшись пройти вводный урок. Здесь же дается информация о том, как проходят занятия в EnglishDom. Конкретнее: один на один с преподавателем, при длительности занятия в 50 минут, с русскоязычным учителем или непосредственно с носителем языка. Рекомендуемая интенсивность занятий - 2-3 раз в неделю, один урок стоит от 590 рублей.

Плюсов занятий на этом ресурсе очень много. Исходя из информации на сайте, обучающиеся могут пользоваться электронным учебником, мобильным приложением для изучения слов, для практики языка принимать участие в разговорных клубах. Заниматься можно в любое время в любом месте - тогда, когда это удобно. Для обучения применяются различные современные методики. Например, перевернутый класс, где обучающийся знакомится с теорией заранее, а на уроке с преподавателем закрепляет практические знания. В общем, интересного предлагается очень много. Обязательно стоит посетить сайт, возможно данный формат обучения именно то, что необходимо любимому внуку.

Еще один из интересных разделов дистанционной школы - онлайн-тренажер. Пользователь может заниматься здесь языком самостоятельно в бесплатных интерактивных тренировках.

Заинтересовав своего внука, найдя средства на полезные занятия, можно быть в будущем уверенным, что ребенок, когда вырастет, займет в обществе и профессиональной сфере благодаря стараниям взрослых достойное положение.

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