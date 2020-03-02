Одежда для внуков. Что нынче в моде?

Наши внуки в большинстве своем хотят быть модными. И поэтому бабушкам и дедушкам стоит знать, что же предлагается среди актуальных тенденций на весну-лето 2020 года. Вдруг любимому ребенку нужно будет сделать подарок или просто так порадовать чем-нибудь новеньким из одежды.

Детская одежда сейчас – это соединение удобства и разнообразных цветовых решений. Актуально комбинирование, порой очень неожиданное. Основные требования к одежде – практичность и комфорт, привлекательность и экологичность. Таким требованиям, к слову, отвечает одежда, предлагаемая на этом сайте: https://intertop.kz/detyam-odezhda/. Ресурс Интертоп располагает большим количеством позиций. Здесь можно приобрести куртки и блузы, кофты и футболки, шорты и носки. Очень выгодно, что есть распродажа, а сориентироваться в товарах помогут обозначенные хиты продаж.

В детской одежде нынешнего сезона актуальны спортивные акценты, классические, а также кэжуал (повседневный стиль с упором на удобство и практичность). Среди модных цветов – бардовый и синий, зеленый и рубиновый. Перешли из прошлых сезонов в нынешний – хаки и венный окрас. Различные смайлики, надписи, крупные цветочные принты, полоска и горошек (успешно шествующий уже через несколько сезонов) или мультяшные герои... Как говорится, почему бы и нет? Еще в тренде одежда с камушками, пайетками, бантами, кружевами, рюшами и т.д. Модными будут такие ткани, как вельвет и бархат, кожа и трикотаж. В теплое время на гребне окажутся платьица из натуральных и гипоаллергенных материалов. Очень модные фасоны – юбка-колокольчик, юбка-солнце, трапеция и т.д. Причем самой разной длины. Еще в тренде окажутся платья-сарафаны, выполненные из джинсовой ткани.

Что касается блуз, то у них модными ударениями в одежде будут рукава в форме бабочки, рукава на манжетах, воланы и воротники-стойки. А у футболок незаменимыми в гардеробе вещами окажутся полюбившиеся девочкам лонгсливы (футболки с длинными рукавами).

У парней в одежде будут приветствоваться аппликации и наличие различных логотипов, образ могут дополнять и поддерживать яркие подтяжки. Хит сезона намечен за классическим пиджаком и футболкой-хулиганкой. Последние – это одежда легкого кроя, из тонкого материала, со смелыми принтами, ярких цветов.

Точным попаданием в яблочко будут одинаковые предметы гардероба для нескольких членов семьи. Например, идентичные футболки для папы и сына, двух братьев и т.д.

А вообще, одежду, как и многое другое, выбирают не только в соответствии с актуальными тенденциями, но и сердцем. Подаренная от души, она и так может стать одной из любимых вещей в гардеробе внука или внучки.

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