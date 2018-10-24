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Охранные предприятия открыты для сотрудничества с пенсионерами
|Ксения ДАВЫДОВА
|24 Октября 2018 г.
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О работе для пенсионеров написано немало, ведь проблема трудоустройства людей в возрасте остается актуальной.
Например, охранная сфера. Можно сказать, что именно здесь пенсионерам будут рады, потому что вакансий в этом сегменте на рынке труда много, и о возрастных ограничениях часто речи в объявлениях от работодателей вообще не идет. Так что вопрос куда устроиться пенсионеру может быть именно на охранной ниве решен положительно. Специалисты многих центров занятости отмечают, что подготовка взрослых людей для получения удостоверения частного охранника не вызывает особых затруднений.
Сейчас в интернете есть сервисы, где обирается информация о вакансиях не по разным видам деятельности, как у центров занятости, а в определенной сфере. Например, о вакансиях в охранной индустрии можно узнать здесь: охрана911.рф. Данная площадка интересна как работодателям, так и соискателям. Первые могут размещать тут информацию о вакансиях, а вторые - подыскивать подходящий вариант.
Конкретно в объявлении указываются: вакансия, адрес объекта, требования (например, КПП, видеонаблюдение), график (сменный, вахта), необходимость в лицензии и ставка за одну смену. Много предложений в части охранной работы есть по городу Санкт-Петербургу. Площадка также предлагает онлайн-обучение для получения разряда. Это поможет сэкономить время, так как отпадет надобность в реальных визитах в обучающий центр. А еще здесь есть возможность заказа справки ЧОД-онлайн. Это также экономия временных ресурсов и избежание утомительных очередей.
В каталоге можно найти информацию по охранным компаниям в ряде городов, нужная территория выбирается из предложенного списка. В рубрике "Блог" есть разделы: "Для работодателей", "Новости портала Охрана 911", "О работе в охране". Имеется поиск по статьям. Один из материалов рубрики "Блог" затрагивает трудоустройство в охранной сфере пенсионеров, разбираются в статье такие темы, как профподготовка, процесс получения удостоверения охранника, уровень заработной платы, нагрузки и график, престиж профессии.
Обычно фирмы, которые берут для охраны пенсионеров, предлагают им щадящие условия. Например, отравляют для охраны в поликлиники и на другие подобные объекты. В данной сфере находят себя и возрастные представительницы слабого пола. И если действительно есть желание потрудиться выйдя на заслуженный отдых в охране - все возможно.
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