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Обучиться искусству вокала – а почему бы и нет?
|Ксения ДАВЫДОВА
|08 Января 2020 г.
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Помните знаменитую сцену из очень популярного раньше фильма «Веселые ребята», где домработница Анюта разбивает о нос бюста сырые яйца в надежде, что ее голос будет звучать лучше? Оказывается, все это миф. Сырые яйца для голоса не нужны. А вот что действительно необходимо тем, кто хочет научиться управлять своим голосом, стать со временем достойным вокалистом и даже может быть покорить какие-нибудь эстрадные вершины? Конечно, надо найти профессионалов, которые смогут обучить искусству вокала. Например, о курсе вокала в Москве можно получить информацию здесь: vokal-profi.ru.
Вокалу можно обучиться и не в специализированной школе, для себя это несложно сделать просто под руководством опытного наставника, взяв частные уроки. Доступна такая услуга повсеместно – всегда найдутся желающие научиться красиво петь и те, кто сможет преподать им основы мастерства.
В пожилом возрасте пение может стать не только увлекательным хобби, но и отличным подспорьем для здоровья взрослого человека. Ученые доказали, что люди, поющие хором, реже болеют инфекционными заболеваниями, почти не страдают депрессиями и иными психоэмоциональными расстройствами, у них уменьшен уровень раздражительности и тревожности.
Вокал – уникальный способ своеобразного самомассажа внутренних органов. Когда человек поет, только 20% звука отправляется во внешнее пространство, остальные 80% – внутрь, в наш организм. Органы при этом начинают работать более интенсивно. Во время пенсия активно трудится диафрагма, тренируется дыхательная мускулатура, улучшается дренаж легких и т.д. В общем, петь не просто интересно, но еще и нужно.
Уроки вокала можно найти и в интернете, тогда вообще все будет проходить, так сказать, в полной зоне комфорта, не надо будет кого-то стесняться, если человек к этому расположен. Оттачивать мастерство в плане пения можно будет в удобное время, тогда, когда к этому лежит душа или человек остается один и ему заниматься, когда никого рядом нет, проще. А вдруг потом возникнет желание влиться в какой-нибудь певческий коллектив, создать собственную вокальную группу или подготовить несколько сольных номеров и начать выступать? Это ведь уже совершенно новые возможности и смыслы жизни, увлекательное времяпрепровождение и интересные знакомства. Каким ярким и насыщенным может стать ваше существование, если однажды всего лишь возникнет желание научиться петь!
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