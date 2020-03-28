Обсерватории майя: для наблюдений за звездами и не только

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) установили, что знаменитые монументальные обсерватории цивилизации майя использовались не только для астрономических наблюдений, но и в качестве оракула и храмов. Кроме того, они были призваны подчеркнуть «божественность» власти правителей.
Народ майя известен строительством монументальных сооружений, например, пирамид. Не менее известны и обсерватории, которые по своей шаровидной форме очень похожи на современные обсерватории.
Внутри куполов майя не было мощных телескопов, как в наши дни. По мнению археолога Орландо Касареса Контрераса, специализирующегося на изучении археоастрономии древних майя, пирамиды и то, что мы называем обсерваториями, использовались для политической или религиозной деятельности.
Кроме того, они служили маркерами или ориентирами, указывающими на восход и закат Солнца, на движение Луны и Венеры. Обсерватория для майя во многих случаях была своего рода оракулом, а записи о движении звезд — способом выражения божественной воли.
Археоастрономы сходятся во мнении, что в наблюдении за небосводом лежала основа власти господствующего класса мезоамериканских культур. Считалось, что те, кто обладал властью, являлись посредниками между людьми и богами. Жрецы были могущественными, они предсказывали течение времени, появление и выравнивание звезд. То есть их действия были призваны продемонстрировать обществу свое взаимодействие с божествами.
Еще интересное:
«Точками для наблюдения за движением Солнца могли быть, например, входы в храмы, — говорит Контрерас. — На стенах, ступенях, нишах, дорожках и даже настенных росписях сотен зданий майя движение Солнца, Венеры и Луны создавало игру света и тени. Благодаря этим маркерам древние майя следили за временем. Это помогало им определять, когда настала пора сеять и собирать урожай».
Археоастроном Хесус Галиндо добавляет, что подобные наблюдения с течением времени позволили майя разработать собственный календарь. Это помогло им организовать свою экономическую, социальную и религиозную жизнь.
Еще одной полезной функцией зданий «обсерваторий» было то, что они помогали майя поклоняться божествам, населяющим небесный свод. По мнению Галиндо, с этой целью были построены структуры, ориентированные на направления, указанные видимым движением какой-то звезды. Это символизировало гармонизацию жизни человека с космосом.
«Результатом астрономической ориентации является иерофания, то есть просветление священного, — говорит Галиндо. — Игра света и тени была призвана усилить послание о власти элиты. Примером служит храм Малиналько, внутри которого, на круглой скамье, находятся скульптуры орлов и ягуара».
Это были символы военной элиты. Во время зимнего солнцестояния солнечные лучи проникали внутрь через проем и освещали голову орла в центре святилища. Для майя это был знак того, что в этот день можно праздновать сошествие бога войны Уицилопочтли в наш мир.
Археоастрономы также определили обсерватории как искусственные горизонты. То есть, наблюдатель мог зафиксировать положение небесного тела, когда оно выравнивалось по центру здания. Археолог Хосе Хучима Эррера считает, что обсерватории были многофункциональными зданиями, доступ в которые был ограничен.
«Существуют явления, которые могли наблюдать только священники, — говорит он. — Чтобы увидеть их, необходимо было подняться на самый верх храмов, а право входить туда имела только элита».
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