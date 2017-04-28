Общие принципы при выборе средств по уходу за собой

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Многие представительницы прекрасного пола доказывают, что в старшем возрасте можно выглядеть хоть на свои, но шикарно. У кого-то есть возможность для этого иногда посещать салоны красоты (кстати, жители и гости столицы могут найти прекрасных специалистов и большой спектр качественных услуг здесь: salon-sonata.ru). А кто-то ищет интересные методики по уходу за собой, которые применимы в домашних условиях.
Есть также общие принципы, которые нужно знать дамам в возрасте примерно за 55 при выборе косметических средств.
Однозначное нет сухой коже
С возрастом у человека меняется работа сальных желез. Кожа сохнет, теряет влагу, на ней образуются нежелательные морщинки. Чтобы на как можно большее время оттянуть этот процесс, стоит обратить внимание на разные увлажняющие средства. В их составе должны быть растительные масла, ланолин и белый воск. Обновить кожу, создать отшелушивающий эффект могут добавленные в готовую косметику такие вещества, как молочная, гликолиевая, борная или салициловая кислота, ретинол и другие компоненты. Благоприятное воздействие на эпидермис окажут масла персика, абрикоса, какао, авокадо и т.п. В их составе содержится группа известных витаминов – А, С, Д и Е, что будет способствовать гладкости и мягкости кожи.
Для мытья лучше выбрать мягкую мочалку, так как кожа становится с возрастом более ранимой, и мыло на растительной основе. Также полезны протирания кубиками льда, предварительно перед замораживанием воду можно настоять на травах. Для этого хорошо подойдут чистотел, череда, календула и многие другие полезные растения.
Косметика для лица
Тени, румяна и помада. Они должны быть гипоаллергенными, так как люди старшего возраста часто подвержены разного рода аллергиям. В составе гипоаллергенной косметики нет раздражающих веществ, она содержит преимущественно натуральные компоненты, имеет спецмарку – свидетельство того, что средства были протестированы дерматологами.
Темные тона румян, помад и теней дамам лучше не использовать, так как они старят и придают вульгарный вид. Лучше остановиться на естественных оттенках, это при правильном нанесении макияжа поможет выглядеть на несколько лет моложе.
Чувственные губы
С годами губки приобретают морщины. Но этого можно избежать, если использовать специальные кремы. Также некоторые женщины обращаются в косметические клиники, чтобы пройти процедуры лазерного и химического пилинга. Кроме того, можно прибегнуть к коллагеновым инъекциям. После них губы приобретут четкий контур и будут выглядеть упруго, свежо и молодо.
Чтобы в старшем возрасте выглядеть хорошо, лениться будет некогда. Омолаживающие процедуры должны стать ежедневным ритуалом. И тогда дама будет вознаграждена провожающими восхищенными взглядами и восклицаниями: «Ну как же молодо она выглядит!» или «Выглядит, конечно, на свои, но как!».
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