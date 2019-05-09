Обручальные кольца на заказ - о чем нужно знать молодоженам

Такой обычай, как дарение друг другу обручального кольца, появился достаточно давно. Считалось, что таким образом влюбленные люди будут всегда хранить любовь и преданность.

В те времена для того, чтобы изготовить изделие, использовали не драгоценный металл, как в настоящее время. Плели их из пеньки или тростника. Через некоторое время римляне внесли новую традицию. Когда у жениха и невесты намечалась помолвка, то жених должен был преподнести родителям будущей жены обручальное кольцо, которое должно быть изготовлено из металла. Таким образом, считалось, что жених согласен взять ответственность на себя за их дочь.

В современное время традиция не изменилась, а круглая форма украшения продолжила означать бесконечную любовь. Сегодня можно наблюдать обручальные кольца не только полностью гладкие, но и с разными вкраплениями из драгоценного камня.

Изготовление обручального кольца

Сейчас многие люди хотят найти для себя что-то необычное и интересное. Приобрести в обычном магазине обручальное кольцо своей мечты бывает достаточно сложно. Выходом из такой ситуации будет обращение в ювелирную мастерскую - https://mos-uvelir.ru/koltsa/obruchalny. Мастер сделает все по индивидуальному заказу и учтет все детали. Профессиональные ювелиры создадут уникальные украшения, которые подчеркнут стиль и статус обладателя обручального кольца.

Как выбрать обручальное кольцо

Молодоженам стоит заранее позаботиться о том, какую модель и дизайн изделия они бы хотели. Некоторые на кольцах делают гравировку с именами или датой свадьбы. Другим нравятся кольца рифленые и с драгоценными камнями.

Это дело очень ответственное, поэтому перед тем как заказать в мастерской «Ювелирная кузница» обручальное кольцо, необходимо учитывать даже самые небольшие нюансы. На дизайн нужно обратить особое внимание ведь если вы будете носить изделие ежедневно, то лучше выбирать что-то простое, так они будут удобнее.

Многие невесты в последнее время носят помолвочное кольцо и обручальное на одном пальце. Чтобы они гармонично смотрелись друг с другом, лучше если украшения будут выполнены в одном стиле.

Дизайн кольца для молодоженов может немного отличаться. Например, для мужского кольца можно подобрать более строгий дизайн, а для невесты что-то более женственное и легкое. Конечно, разными они быть не должны, можно сделать на кольцах одинаковую гравировку или выбрать определенный цвет металла.

Если вы хотите чтобы символ вашей любви был изготовлен лично для вас, в таком случае лучше обратиться к профессиональному мастеру в ювелирную мастерскую «Ювелирная кузница».

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