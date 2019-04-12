Обнаружен неизвестный ранее вид древнего человека

На острове Лусон, самом крупном из Филиппинских островов, были найдены останки представителей ранее неизвестного вида из рода Homo. Рост этих людей был менее 90 сантиметров.

Находки были сделаны в пещере Кальяо на северо-западе острова экспедицией под руководством археолога Арманда Сальвадора Михареса (Armand Salvador Mijares) из Национального музея в Маниле и палеоантрополога Флорана Детруа (Florent Détroit) из Музея человека в Париже. Пещера находится примерно в 24 км к северо-востоку от города Тугегарао, столицы филиппинской провинции Кагаян. Она состоит из семи подземных камер, в каждой из которых имеются отверстия, через которые в пещеру проникает солнечный свет. Раньше камер было девять, но в 1980-х годах после одного из землетрясений две камеры стали недоступны. Первая из камер, самая большая, шириной около 50 м и высотой 36 м, с давних пор используется местными жителями в качестве часовни.

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В 2007 году Арманд Сальвадор Михарес нашел в пещере Кальяо среди множества костей млекопитающих человеческую плюсневую кость размером 61 миллиметр. Уран-свинцовое датирование показало, что возраст кости составляет 67 тысяч лет. Ее обладателя прозвали «Человеком из Кальяо», но находка не позволяла определить точно, к какому виду он относился. Хотя ученые уже тогда отметили необычно маленький размер кости.

Новые находки последовали в 2011 году. В том же слое отложений, что и кость плюсны, были найдены зубы, часть бедренной кости и фаланги пальцев. В 2015 году нашли еще два зуба. Возраст этих находок составляет 50 – 60 тысяч лет. Кости принадлежат как минимум трем разным индивидуумам.

Polit.ru

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