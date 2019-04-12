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Обнаружен неизвестный ранее вид древнего человека
По инф. polit.ru   
12 Апреля 2019 г.
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На острове Лусон, самом крупном из Филиппинских островов, были найдены останки представителей ранее неизвестного вида из рода Homo. Рост этих людей был менее 90 сантиметров.

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Находки были сделаны в пещере Кальяо на северо-западе острова экспедицией под руководством археолога Арманда Сальвадора Михареса (Armand Salvador Mijares) из Национального музея в Маниле и палеоантрополога Флорана Детруа (Florent Détroit) из Музея человека в Париже. Пещера находится примерно в 24 км к северо-востоку от города Тугегарао, столицы филиппинской провинции Кагаян. Она состоит из семи подземных камер, в каждой из которых имеются отверстия, через которые в пещеру проникает солнечный свет. Раньше камер было девять, но в 1980-х годах после одного из землетрясений две камеры стали недоступны. Первая из камер, самая большая, шириной около 50 м и высотой 36 м, с давних пор используется местными жителями в качестве часовни.

Обнаружен неизвестный ранее вид древнего человека

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В 2007 году Арманд Сальвадор Михарес нашел в пещере Кальяо среди множества костей млекопитающих человеческую плюсневую кость размером 61 миллиметр. Уран-свинцовое датирование показало, что возраст кости составляет 67 тысяч лет. Ее обладателя прозвали «Человеком из Кальяо», но находка не позволяла определить точно, к какому виду он относился. Хотя ученые уже тогда отметили необычно маленький размер кости.

Новые находки последовали в 2011 году. В том же слое отложений, что и кость плюсны, были найдены зубы, часть бедренной кости и фаланги пальцев. В 2015 году нашли еще два зуба. Возраст этих находок составляет 50 – 60 тысяч лет. Кости принадлежат как минимум трем разным индивидуумам.

Polit.ru

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