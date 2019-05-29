Обмен стоматологическим опытом: почему нам важно международное медицинское сотрудничество?

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Обмен опытом является одним из важнейших элементов любой медицинской деятельности. Без качественной помощи своих коллег из-за рубежа отечественным специалистам было бы непросто справляться с тяжёлыми заболеваниями и необычными отклонениями, да и в целом общие темпы лечения могли бы заметно замедлиться. Вот и стоматология исключением из этого правила не становится, а совсем скоро в Красноярске пойдёт очередной обмен знаниями со швейцарскими специалистами.
Технологии прямиком из Швеции
Стоит отметить, что Красноярск с 29 по 31 мая проведёт Сибирский стоматологический форум. В рамках этого мероприятия отечественных стоматологов обучат швейцарским технологиям, связанным в основном с реставрацией зубов.
Участникам форума поведают о специальных техниках, особенностях разнообразных пломбировочных материалов и даже эстетике зубной реставрации. Список тем здесь тоже получился довольно любопытный, вот лишь некоторые из имеющихся семинаров:
- Улыбка — как цель эстетической реставрации зубов;
- Виды и сложности реставрационных техник;
- Развитие концепции цвета, предсказуемый и очевидный результат.
Чем больше знает стоматолог...
Но чем же эта новость хороша для нас, простых обывателей? Не стоит забывать, что для нас стоматологическая клиника является единственным спасением от болезней зубов, которые, к слову, могут серьёзно испортить здоровье, нанести непоправимый вред жизненному удобству, да ещё и улыбку сделать совершенно непривлекательной.
Любопытна в связи с этим тема форума «Улыбка — как цель эстетической реставрации зубов». Кто знает, если вдруг какой-нибудь отечественный стоматолог посетит этот семинар, то он узнает для себя кое-что новенькое и сможет создавать нам более качественные улыбки?
Это и есть первая причина, почему такие новости должны быть интересны даже для самых обычных людей. Всё-таки новые и эффективные технологии могут быть использованы на нас самих, так что грех не следить за такими событиями!
Другой вопрос, достаточно ли у самих стоматологов возможностей, чтобы в итоге использовать опыт своих зарубежных коллег? А вот это уже вопрос конкретно государственный, но он в очередной раз подтверждает важность подобного стоматологического и иного медицинского обмена опытом. Если в Швеции запросто справляются с каким-то видом медицинских задач, может, стоит дать нашим медикам достаточные возможности для их реализации? Было бы неплохо, если бы и сами власти прислушались к подобным форумам по обмену полезной и жизненно важной медицинской информацией.
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