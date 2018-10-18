О создании своих новых книг рассказал Леонид Подольский

Недавно увидели свет две новые книги Леонида Подольского с говорящими названиями: роман «Идентичность» и сборник прозы «Судьба».
О том, насколько судьба человека зависит от его самоидентификации, и о творческой связи между книгами, процессом их создания писатель делится в своём интервью на книжном портале PRO-BOOKS.
«Связь, конечно, существует. Иногда – прямая, иногда – косвенная, причем очень непросто определить, что в этой связке «судьба – самоидентификация», первично. И я вам сейчас не дам ответ, лучше отошлю к роману. В самом деле, если бы на этот нелегкий вопрос можно было ответить в нескольких словах, зачем бы тогда писать роман? Литература – не физика, не математика, она редко дает окончательные ответы, она всегда субъективна, литература по большей части ставит вопросы, а найти на них ответы должен читатель. Ведь настоящее чтение – это не поглощение информации, это сопереживание, а может быть, и сотворчество.
Роман «Идентичность» в первую очередь о поиске и обретении идентичности или о самоидентификации, но не только. Меня огорчает, когда критика выделяет в основном одну тему: об идентичности, об антисемитизме в СССР, об эмиграции. На самом деле роман значительно шире. «Идентичность» – это, конечно, еврейский роман, даже в некотором роде «еврейская энциклопедия», но почти в такой же степени это и «русский» роман, в котором перемешаны любовь и боль о России. Это естественно, ведь еврейская (ашканазская) и русская история и вообще жизнь очень тесно, порой трагически переплетены. Недаром Александр Солженицын не так давно написал свою знаменитую книгу «Двести лет вместе».
Создание литературного произведения – это всегда процесс самовыражения, проявления своего творческого «я», мыслей, чувств, эмоций, даже, может быть, подсознательных комплексов, прикрытых сверху сюжетом и фабулой, придуманным – вот это глубинное, внутреннее, тонкими нитями-нейронами связывает все мои произведения, в них – моя биография, моя память, мое мироощущение и жизненный опыт. Очевидно, что это исключительно внутренняя, психо-эмоциональная связь. Вероятно, лингвистический и прочий анализ выявил бы общие черты, употребление слов, повторы, возвращения к каким-то исходным точкам, нечто личностное, хотя писал я разные свои произведения (в книге «Судьба» шестнадцать повестей и рассказов) в очень разное время, в разной обстановке и сам, наверное, сильно изменился за те десятилетия, что прошли между первыми и последними из этих произведений. И еще, конечно, обе книги и все эти повести, рассказы и романы объединяет общность темы, ведь я пишу о России, о ее нелегкой, сложной, противоречивой судьбе, о свободе и о несвободе, о справедливости и о несправедливости».
А также рассказывает, насколько книги связаны с его жизнью и автобиографией:
«Моё ощущение: я пишу биографию страны, России, ее историю и, параллельно, собственную свою биографию. Но художественная биография очень сильно отличается от анкеты. Мои главные герои Леонид Вишневецкий (роман «Идентичность»), Игорь Белогородский (роман «Распад»), который должен выйти из печати в начале 2019 года), Игорь Полтавский (в неопубликованном пока романе «Инвестком», и он же в романе «Финансист», над которым я сейчас работаю) не просто в какой-то мере похожи на меня, у нас совпадают многие биографические моменты, прежде всего возраст, а это значит, что мои герои видят то же, что и я, живут той же, или очень похожей жизнью. Но литература – это особое зеркало, в котором перемешаны реальное и вымышленное, воображаемое, так что биографические совпадения отнюдь не означают тождество. Некоторые биографические совпадения есть и во многих моих рассказах («Воспоминание», «Дурочка и Сизиф», «Московские каникулы»), но и там, где нет прямых совпадений, присутствуют мой опыт, воспоминания о прошедшем, мироощущение, взгляд. Очевидно, что когда вам стукнет 70 лет, вам всегда будет что вспомнить и что рассказать. Нужно только облечь свои воспоминания, свой опыт и мысли в художественную форму».
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