О пользе сплетен

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С божьей помощью...

Мэр Омска назначил Бога ответственным за борьбу с гололёдом.

Глава Омска Вячеслав Двораковский предложил бороться с гололедицей с божьей помощью, сообщает РИА «Омск-информ». «Для устранения погодного явления нужно обратиться к Всевышнему. К великому сожалению, местное самоуправление такими полномочиями не располагает!» — заявил мэр.

Между тем прокуратура провела проверку и потребовала от главы города устранить многочисленные нарушения закона в части проведения ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети, сообщает областное ведомство.

Проверка установила, что на некоторых улицах укладывали покрытие в дождь. Уборочных машин не хватает, многие из них в нерабочем состоянии. С появлением снега спецтехника выезжала для уборки нерегулярно, из-за чего многие шоссе превратились в каток.

В январе текущего года Омск завалило снегом, который не успевали вывозить, Двораковский тогда предложил бороться со стихией нетрадиционными способами, рассказывает ГТРК-Омск. «Мы будем самые сложные проезды очищать, ну и сходим в церковь, поставим свечку, чтобы больше снег не падал», — прокомментировал он ситуацию.

Глава Калининграда Александр Ярошук, выступая в сентябре на оперативном совещании по проблемам ЖКХ, предрёк горожанам и коммунальщикам страшную зиму и призвал подчинённых молиться. «Ну, будем молиться, чтобы зима была тёплая», — предложил он подчинённым.

МГ: Видимо, позабыли господа руководители старую русскую пословицу: «На Бога надейся, да сам не плошай!». Неужели Бог должен напоминать о необходимости ремонта дорог и дорожной техники?..

Лечение добротой

В Африке проживает племя, которое практикует удивительный для западного мира обычай. Когда в этом сообществе людей кто-то совершает плохой поступок, его никто не наказывает, а просто отправляют в центр поселения, где оступившегося в жизни окружают соплеменники и в течение двух-трёх дней вспоминают все его хорошие поступки, всячески благодаря человека за это.

В этом племени убеждены, что каждый человек приходит в этот мир чистым и хорошим, полным любви и жажды счастья для себя и близких. Но иногда человек может споткнуться и совершить неблаговидный поступок. Такую ошибку в этом поселении расценивают как крик о помощи. И тогда племя объединяет свои усилия и старается поднять оступившегося соплеменника, вернуть его к истинной природе, заставить посмотреть на себя со стороны и переосмыслить случившееся.

Как правило, после такой душевной терапии провинившийся человек полностью меняется и снова становится, как ребёнок, чистым, добрым и хорошим. И никакого наказания в этом случае не требуется, утверждают африканцы...

МГ: Очень мудрый обычай! Жаль только, что всё остальное человечество разучилось воздерживаться от порицания, а поступки бывают такими, что исправить их с помощью подобной терапии просто невозможно...

Обратная сторона мата

Учёные нашли связь между сквернословием и любовью к правде:

кто ругается – тот более честный. Это следует из масштабного исследования психологов четырёх стран – США, Великобритании, Китая и Нидерландов.

– Ненормативная лексика с одной стороны оскорбляет, а с другой – говорит о том, что собеседник честен с тобой. Раз он не фильтрует свои слова, значит, он не фильтрует и свои мысли, – цитирует научную статью журнала Social Psychological and Personality сайт Science Daily.

Чтобы прийти к этому выводу, учёные провели два исследования. В рамках первого предложили 276 респондентам составить список любимых ругательств и объяснить причины их использования. А потом провели простой тест на ложь. Те респонденты, чьи списки матов были длиннее, оказались к вранью менее склонны. Второе исследование проводили на базе 75 тысяч профилей американцев в «Фейсбуке». Выяснилось, что чем чаще человек ругается, тем больше он использует выражений, ассоциирующихся с откровенностью (это, например, личные местоимения – я, мне, меня и т. д.).

МГ: Жаль, что в этом списке нет русских, тогда бы исследователи были вынуждены признать, что Россия – самая честная страна. Недаром же наш мат давно уже признан самым крепким!..

О пользе сплетен

Женщинам нравится сплетничать и обмениваться секретами, поскольку это повышает в их крови уровень гормона семейного счастья — окситоцина, пишет журнал Psychoneuroendocrinology. «Я работаю психиатром и заметила, что каждый раз, когда мои коллеги и я обменивались сплетнями, мы чувствовали себя более сплочёнными. Я начала задумываться о том, что именно нас объединяет, и существуют ли некие биохимические причины для этого чувства близости», — рассказывает Наташа Брондино из университета Павии (Италия), чьи слова цитирует издание VICE.

Как рассказывает Брондино, она подозревала, что тяга женщин к сплетням может быть обусловлена двумя гормонами – окситоцином, гормоном семейного счастья и социальной близости, и кортизолом – гормоном стресса. Уровень первого, как предположили психологи, может повышаться во время обмена сплетнями, а второго – понижаться.

Анализ проб слюны показал, что сплетни действительно повышают уровень окситоцина, но фактически не влияют на содержание в крови кортизола – его уровень снижался во время всех разговоров с «сестрами» или учёными, а не только при обмене последними новостями кампуса.

Кроме того, на уровень окситоцина не влияло отношение участниц опытов к сплетням, в том числе зависть, восхищение или отвращение, а только сам факт того, что им рассказывают чьи-то секреты и тайны. Соответственно, был сделан вывод, что сплетни и кружки любителей чужих секретов возникают именно из-за действия окситоцина.

Как предполагают Брондино и её коллеги, подобная биохимическая природа обсуждения сплетен говорит о том, что эта особенность поведения играла важную роль в эволюции человека в прошлом, и, вероятно, продолжает это делать сегодня. По мнению учёных, удовольствие от общения и обмена секретами помогало нашим предкам устанавливать неформальные правила жизни в больших группах, оценивать репутацию и поддерживать доверие между собой.

МГ: Увидев судачивших женщин, Диоген сказал: «Одна гадюка у другой берёт яд взаймы». А другой умный человек, Оливер Хассенкамп, добавил, что сплетня делает людей гораздо интереснее, чем они есть...

Путь к сердцу женщины

Исследователи из США сообщили: им удалось доказать, что путь не только к сердцу мужчины, но и к сердцу женщины лежит через желудок.

Как передаёт МедикФорум, учёные доказали, что женщины и мужчины в этом вопросе одинаковы.

В сообщении отмечается, что представители обоих полов настраиваются на романтический лад одинаковой пищей.

Во время эксперимента студентам и студенткам показывали различные фотографии и сканировали мозг. Оказалось, что представители обоих полов после того, как они не употребляли еду около восьми часов, реагировали на виды еды одинаково – у них при виде шоколада возникал романтический настрой.

Всё дело в том, что сладкое вырабатывает дофамин-нейромедиатор, который вызывает чувство удовольствия.

МГ: Похоже, что все наши жизненные пути лежат через желудок...