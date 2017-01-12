Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Верхом на овце...

Курьёзный инцидент произошёл в новозеландском городе Вейтемата. Овца напала на полицейского, когда тот зашёл на территорию одного из местных пастбищ. Животное атаковало представителя власти сзади, сбив его с ног. Представитель власти вскрикнул от неожиданности и в падении оседлал животное, крепко сжав его коленями. Запечатлевшие забавный инцидент на видео коллеги полицейского не смогли сдержать смех.

К счастью, овце не удалось нанести стражу порядка никаких травм. Пострадавший отнёсся к произошедшему с юмором. «Если вы где-либо увидите эту овцу, пожалуйста, немедленно позвоните нам!» – такое сообщение появилось на официальной странице полиции Вейтемата в «Фейсбуке».

МГ: Интересно, а чем это овце так не приглянулся блюститель закона?! Может, форма полицейская не понравилась?

О пользе брака

Психологи из Финляндии сообщили, что им удалось доказать, что брак полезен для здоровья людей.

Учёные на протяжении нескольких лет проводили исследование, которое позволило доказать, что семейная жизнь положительно сказывается на здоровье людей. В среднем люди, которые живут в браке, чувствуют себя лучше, чем люди без второй половинки.

Исследователи из Университета Турку доказали, что брак укрепляет иммунитет людей, кроме того, согласно данным статистики, одинокие люди чаще страдают различными заболеваниями сердца и чаще умирают от инсульта. Среди перенёсших инфаркт тех, кто состоит в браке, в два раза меньше, чем одиноких людей. Также у них в 2,5 раза реже подобное заболевание приводит к смертельному исходу.

В целом семейные люди переносят недуги и болезни лучше и быстрее, чем одиночки.

МГ: Учитывая количество распадающихся в последние годы семей, – очень ценное исследование! Может, хоть риск потерять здоровье предотвратит разлад в семьях? Приходится напоминать, что природа не зря объединила людей в пары...

Продуктивное безделье

Эксперимент американских учёных доказал, что отдых в течение рабочего дня повышает эффективность работы. Во время отдыха мозг не отключается, а активно усваивает и обрабатывает информацию, способствуя лучшему запоминанию важных данных.

Автор исследования Лила Давачи и её коллеги из Нью-Йоркского университета провели эксперимент. Они сканировали мозг испытуемых с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, сообщает MyJane.ru. В результате учёные выяснили, что даже во время отдыха ключевые области коры находились в активном состоянии, причём их активация сопровождалась активацией гиппокампа – структуры, отвечающей за память, пишет Infox.ru.

Значит, между областями коры и гиппокампом идёт интенсивный обмен информацией.

При этом после отдыха испытуемые продемонстрировали хорошее запоминание информации. Учёные пришли к выводу, что в период отдыха происходит консолидация памяти – её перевод из кратковременной в долговременную форму.

«Наш мозг работает на нас даже тогда, когда мы отдыхаем, – говорит Лила Давачи. – Из этого следует, что отдых очень важен для обучения и памяти. Мы часто не учитываем этого, особенно сегодня, когда при современных информационных технологиях вынуждены работать весь день без перерыва».

МГ: Почему-то нет уверенности в том, что работодатели благосклонно отнесутся к идее отдыха во время работы. Консерватизм, знаете ли...

Не колдовать!

Федерация футбола Руанды запретила игрокам во время матчей использовать магические ритуалы, позволяющие каким-либо образом влиять на результат.

Как сообщает британская газета Mirror, в одном из матчей чемпионата Руанды футболист исполнил ритуальный танец и уже через несколько секунд забил гол. Этот случай заставил федерацию футбола африканской страны принять решение штрафовать игроков, замеченных в колдовстве, на сумму, эквивалентную 100 фунтам стерлингов.

Сообщается, что клубу, игроки которого нарушат запрет, грозит техническое поражение. По словам вице-президента федерации Ведасите Каиранги, в уставе федерации Руанды нет закона, предусматривающего наказание за использование колдовства, однако из-за частых жалоб пришлось пойти на запрет.

Отметим, футболисты – одна из самых суеверных категорий спортсменов. Они крайне серьёзно относятся к необходимости «дружить» с фортуной и строго следуют неким ритуалам, которые, как они считают, приносят удачу.

Так, многие футболисты на протяжении всей карьеры выступают под одним и тем же номером и ни за что на свете не согласятся его поменять. Существует также примета, что если на разминку команда выходит раньше соперника, то чаще выигрывает. Кроме того, большинство футболистов касаются рукой газона, когда выходят на замену, а во время исполнения пенальти игрок не должен смотреть в глаза вратарю, иначе забить не получится.

Однако в странах Африки всерьёз говорят о колдовстве. Так, во время проходившего матча между Нигерией и Сенегалом на Кубок африканских наций произошло то, что окрестили очередным применением чёрной магии. Представители команды Нигерии проигрывали со счётом 0:1, но внезапно выбежав на поле, извлекли из ворот соперников какой-то предмет – «защитный амулет», и после этого их команда, забив два гола, выиграла этот матч со счётом 2:1.

Столь же скандально закончилась ранее встреча команд Руанды и Уганды. Тогда вратарь руандийской команды повесил на сетку пару запасных перчаток. Именно из-за этого, как посчитали угандийские футболисты, они никак не могли распечатать ворота соперников: пять раз мяч попадал в штангу или проходил рядом со штангой.

МГ: Сдаётся, что очень скоро Мировое антидопинговое агентство тоже запретит колдовство во время игр. Особенно если нигерийцы или руандийцы посмеют обыграть американскую команду. Очень не любят американцы, когда их обыгрывают...

Проворонили...

На российско-эстонской границе произошёл забавный инцидент. Ворона схватила паспорт у гражданина Эстонии и улетела в неизвестном направлении.

Пограничник попытался её догнать, но не смог. Видео сняли из автомобиля, который стоял поблизости. В описании к видео говорится, что гражданин Эстонии приехал из России на многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород.

Инцидент вызвал бурю положительных эмоций у очевидцев и пользователей Сети. Некоторые посчитали это предновогодней шуткой. В Северо-Западном таможенном управлении РФ подтвердили, что всё произошло на самом деле.

МГ: Вот теперь у эстонцев есть вполне законный повод ужесточить санкции против России! Прямой акт агрессии! Ведь это именно коварные россияне научили ворон изымать паспорта у европейцев на границе!