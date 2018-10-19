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О доводчиках доходчиво

Ксения ДАВЫДОВА   
19 Октября 2018 г.
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О доводчиках доходчиво

Двери любого назначения, чтобы они служили долго, нужно беречь. Для плавного и плотного закрывания дверных групп существуют такие устройства, как доводчики. С ними дверь будет закрываться сама, не создавая шума и сберегая тепло помещения. Раньше (да иногда и сейчас) были в ходу и другие приспособления - системы с противовесами или пружины. Но у них есть существенные минусы. Системы с противовесами были из-за своей громоздкости не применимы для домашних дверей. А пружины - могли и хлопнуть сильно, а зазеваешься - и пальцы прищемить. Доводчики сняли все эти проблемы. Современные системы настолько популярны, что применяются на любых дверных группах, требующих бесшумного и плотного закрывания. И на межкомнатных дверях тоже.

На рынке существует много видов доводчиков. Потребители выбирают системы в зависимости от функционала, ищут нужного производителя или определенную марку товара. Например, популярен у покупателей доводчик dorma. Врезной, напольный. верхнего расположения - подобрать можно подходящий для данной двери вариант. Еще можно выбрать доводчик ориентируясь на тип рычага (складной рычаг или скользящий канал).

Важен при подборе доводчиков учет параметров двери - размеры и вес. Для массивных дверей нужно будет выбирать из доводчиков, способных справиться с тяжелой конструкцией. Для легких дверей потребуются доводчики с меньшим усилием открывания. Чем большие усилия нужно будет прикладывать при открывании двери, тем большие нагрузки станут испытывать крепежные системы доводчика.

Доводчики могут "проделывать" и некоторые другие "вещи". Например, ускорять закрывание двери в момент захлопывания, предохранять дверь от ударов о стену или иную преграду. Еще доводчики могут зафиксировать дверь в открытом положении.

Для установки доводчика лучше воспользоваться услугами профессионалов. Ели система будет установлена неправильно, то доводчик, да и сама дверь, могут прослужить меньший срок. Особенно это касается напольных и скрытых вариантов доводных систем.

В целом доводчиками можно при желании обеспечить любую дверь. Как бы дверь не открывалась (внутрь или наружу), с какой стороны бы ни была установлена (слева или справа), на каждую можно установить доводчик.

В эксплуатации доводчиков есть некоторые нюансы. К примеру, если "на пути" двери образовалось препятствие, например, камень, то нужно его убрать, и только потом закрывать. Если доводчик подсоединен в дверной системе, не нужно надолго оставлять дверь в открытом положении. Еще устройство необходимо периодически смазывать. Обычно, когда доводчик выходит из строя, его меняют на новый.

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