О доставке пенсий за выходные и праздничные дни в январе 2017 года

Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) выяснял, когда будут выдавать пенсии и другие социальные выплаты в связи с праздничными и выходными днями в январе 2017 года.

Гражданам, получающим пенсию через кредитные организации с 1 по 8 января, пенсии за январь 2017 года будут перечислены на личные банковские счета досрочно – в конце декабря 2016 года.

Остальные, чьё пенсионное обеспечение осуществляется через банки, получат пенсии в обычном порядке. Эта информация касается 28 миллионов российских пенсионеров, получающие пенсии по линии ПФР через кредитные и другие доставочные организации, сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

Ещё 15 миллионам пенсионерам доставку пенсии осуществляет Почта России. В большинстве регионов по согласованию с управлениями почтовой связи доставка пенсий за праздничные и выходные дни будет осуществляться по следующему графику:

4 января – за 4 и 7 января;

5 января – за 5 и 8 января;

6 января – за 6 января;

с 09 января – установленным порядком.

Читайте пенсионные новости на сайте «Мои года».

«Мои года»

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