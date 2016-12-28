|
О доставке пенсий за выходные и праздничные дни в январе 2017 года
|"Мои года"
|28 Декабря 2016 г.
|
Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) выяснял, когда будут выдавать пенсии и другие социальные выплаты в связи с праздничными и выходными днями в январе 2017 года.
Гражданам, получающим пенсию через кредитные организации с 1 по 8 января, пенсии за январь 2017 года будут перечислены на личные банковские счета досрочно – в конце декабря 2016 года.
Остальные, чьё пенсионное обеспечение осуществляется через банки, получат пенсии в обычном порядке. Эта информация касается 28 миллионов российских пенсионеров, получающие пенсии по линии ПФР через кредитные и другие доставочные организации, сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Ещё 15 миллионам пенсионерам доставку пенсии осуществляет Почта России. В большинстве регионов по согласованию с управлениями почтовой связи доставка пенсий за праздничные и выходные дни будет осуществляться по следующему графику:
Читайте пенсионные новости на сайте «Мои года».
«Мои года»
Ещё полезное на сайте:
• Вы имеете право на досрочную пенсию. Только не знаете об этом
• Причина №1, по которой вам незаконно откажут в назначении досрочной пенсии
Next Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next Prev
Когда тянет в бизнес, нужно знать о вариантах его запуска
В современных реалиях жизнью движет принцип, что за все надо платить. Это касается почти всех людей без исключения, и вышедших на пенсию тоже. У последних еще срабатывает старая привычка, что тратить можно ос...
Финансовые услуги Сбербанка теперь можно купить через Яндекс.Маркет
Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.
Собственное дело: "не для всех", но... возможно в любом возрасте
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
На некоторых покупках можно прилично сэкономить
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
Заявление ПФР относительно социальной доплаты к пенсии
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Пенсионный фонд выдает СНИЛС нового образца без информации о смене пола
Территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке...
Осталось менее недели для подачи заявления на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года ...
В Личном кабинете открыт сервис информирования о страховщике по формированию пенсионных накоплений
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные...
Заявление Пенсионного фонда России
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Уральский пенсионер купил авиабилеты в Чехию за 165 тысяч
Вот уж правду говорят – «красиво жить не запретишь!» – такой вывод можно сделать из недавно опубликованного рейтинга известного туристического сервиса «Туту.ру» о наиболее дорогих авиабилетах, приобретенных н...
Когда хобби приносит деньги – идеи бизнеса на пенсии
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...
Полный список наград для получения звания ветерана труда
Около 1000 наград и знаков отличия дают право их обладателям на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) представляет читателям полный список этих наград.
Список медалей для получения звания ветеран труда
Около 100 медалей СССР и Российской Федерации дают право их обладателям на получения звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) составил список таких медалей.
Список орденов для присвоения звания ветеран труда
Более 70 орденов Российской Федерации и СССР гарантируют их владельцам право на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) приводит список таких орденов.
У нас есть похожие статьи и новости: