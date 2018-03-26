О чем шум: "Самый громкий образовательный скандал за последние 2-3 года"

«Самый громкий образовательный скандал за последние 2-3 года» - так называют ситуацию вокруг образовательных стандартов Ольги Васильевой и Владимира Узуна. Подробнее об этом читайте в «Московском мониторе».

Игорь Реморенко, характеризует ситуацию вокруг утверждения новых образовательных стандартов так: «На этой неделе разразился, быть может, самый громкий образовательный скандал за последние 2-3 года. Это инициатива Министерства образования и науки по утверждению новых образовательных стандартов. Далеко не все резкие и не очень оценки попали в СМИ. Получилось так, что в экспертном сообществе высказываются очень разные, порой диаметрально противоположные точки зрения… То, на что в некоторых странах уходят годы, порой ни один десяток лет, очень длительные дискуссии, обширное массовое общественное обсуждение, филигранный поиск компромиссов, у нас всё осуществилось буквально за несколько месяцев, причём без всякого адекватного общественного обсуждения в полной тишине за закрытыми дверями».Неоднозначно, по мнению редакции портала, действуют политруки от Минобразования, которые говорили про «атаку жидорептилоидов на святую министрессу» и разослали региональным чиновникам ссылки на объяснения позиции Васильевой: «Уважаемые коллеги! Просим поддержать на Ваших информационных ресурсах и региональных СМИ позицию Министерства о внесении изменений в ФГОС. Усилия по изменению ФГОС направлены на исполнение поручений Президента России – создание единого образовательного пространства страны», - информация из материалов новости о заседании Совета по ФГОС, справки о подготовке ФГОС и ответов на замечания группы учителей.

В тяжелой ситуации оказался президент «Просвещения» Владимир Узун, который одновременно спонсировал написание нового ФГОС и единого учебника под него. Его роль теперь всем ясна, да и цель понятна – монополизация рынка учебников. Документы получились слабые: эксперты по всей стране отмечают, что они написаны советским канцеляритом и противоречат логике развития российского и мирового образования. Дух здравого смысла, прогресса и свободы в школах пытаются заместить зубрежкой, скукой и совком. Протащить их можно было только внезапно, одновременно с утверждением нового Федерального перечня учебников. Но афера, как отмечается, провалилась.

Новый школьный предмет - «православная культура»

Среди выступивших в поддержку стандарта оказался Сергей Зинин из ФИПИ, руководитель авторского коллектива при офшорном АО Издательство «Просвещение» и, одновременно, руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по литературе. Не слишком трудно догадаться, почему новые ФГОС заточены не под развитие ребенка. К слову, Сергей Зинин входит в 2016 году вошел в состав Президиума Общества русской словесности, которое открыто выступает в качестве основного лоббиста новых ФГОС. Напомним, что Ирина Яровая, автор яркой инициативы о введении единого учебника литературы, также является членом Общества русской словесности.

Организацией заседания Общественного совета при Минобразования занимается Людмила Дудова, член Совета по учебникам при Министерстве образования и науки РФ и рецензент трудов команды Сергея Зинина.

Людмила Дудова стала широко известна благодаря журналисту «Коммерсанта» Анне Наринской («Античеловеческий фактор» и «Людмила Васильевна Дудова, которую автор изобразила полуграмотной самодуркой, вполне себе специалист-филолог»). Широко открытым остается вопрос о конфликте интересов Дудовой, которая будет на Совете лоббировать учебник, который сама же и рецензировала.

Стоит отметить, что Дудова это живое воплощение того, что заложено в новый ФГОС, который убивает все живое, что есть в школах во имя вахтеров от образования. Гневная статья Наринской именно про это: «Мы попали к плохим. Они говорили моей дочери Соне, не только получавшей призы на олимпиадах по литературе (что, слава богу, делает для нее невысокий балл за ЕГЭ не таким убийственным), но и действительно литературу любящей, что ей не надо "с такими данными" идти на филологический факультет, что ей там не место. В качестве примера этих ужасных "данных" они приводили отсутствие инициалов перед именами писателей и, например, ее ответ на вопрос: "К кому обращается Маяковский в строчках "А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?" У Сони было написано, что к не понимающим поэзии обывателям, к толпе. Это, честно говоря, неоригинально: во множестве статей и учебников написано, что к толпе, и вообще в школе учат, что к толпе. Но Дудова Л. В. твердо сказала: нет, это ошибка. Возможно, она имела в виду что-нибудь исключительно тонкое, например, что у Маяковского полемика с символистами, поэзия которых питается возвышенными материями, а вот на водосточных трубах им слабо. Возможно, но неизвестно, потому что на мой вопрос: так, мол, если не к толпе, так к кому же? — Дудова Л. В. тоном психиатра в отделении для буйных ответила: "А вы, женщина, помалкивайте — здесь все делается не для вас, а для ребенка". К этому моменту та, для которой все делалось, уже плакала». Наринскую не услышали. Дудову оставили на прежнем месте.

Бывший Министр образования Иркутской области

Наиболее активен в защите ФГОС оказался Виктор Стефанович Басюк, бывший Министр образования Иркутской области. Его карьеру предлагается изучить по отчету аудитора И. А. Вертковской (№ 10/37 от 03.12.12). Проверялись организации финансирования, целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных министерству образования Иркутской области на мероприятия по модернизации региональной системы общего образования в 2011 году и 1 полугодии 2012 года.

В целях модернизации общего образования Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2011 № 436 между Минобрнауки РФ и Правительством Иркутской области заключены Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на модернизацию региональной системы образования: в 2011 году – от 04.07.2011 №186.G64.240020 – в сумме 386452 тыс. руб. при условии общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Иркутской области – 53897 тыс. руб. – в 2012 году – от 16.02.2012 №18.G64.24.0019 – в сумме 1045165 тыс. руб. при условии общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Иркутской области – 181123,6 тыс. руб.

Как отмечает «Московский монитор», объем неэффективно использованных средств Виктором Басюком – 120504,5 тыс. руб., расходы произведены без достижения ожидаемого конечного результата: документально не подтверждена передача ТМЦ, приобретенные в 2011году и 1 полугодии 2012 года конечным получателям – ООУ учебно-лабораторного оборудования на сумму 98753,3 тыс. руб., компьютерного оборудования - на 1410,3 тыс. руб., медицинского оборудования – на 335,4 тыс. руб., столового оборудования на 16955 тыс. руб., теплосчетчиков – на 272,3 тыс. руб., в 2012 году: автобусов– на 2644 тыс. руб., художественной литературы – на 87,3 тыс. руб.; - расходы на обучение (проф.переподготовку) работников ОУ без выдачи диплома (с выдачей удостоверения) – 46,9 тыс.руб.

Объем ущерба, нанесенного Виктором Басюком государству при исполнении бюджета – 663,7 тыс. руб.: замена поставщиком товара на товар меньшей стоимости без учета разницы в цене – 220,8 тыс. руб.; оплата за обучение отчисленных (не преступивших к обучению) работников образовательных учреждений – 266,7 тыс. руб.; приобретение теплосчетчиков по более высоким ценам (в результате отсрочки времени приобретения товара) – 176,2 тыс. руб.

«Состоялся грандиозный скандал», - пишут в «Московском мониторе». Дело, похоже, шло к посадке. Люди в погонах вероятно уже приготовили министру камеру, в которой он мог посвятить себя тишине и науке лет этак на пять-десять. Иркутское СМИ «Бабр» так комментировало скандал вокруг Басюка: «уволенный с поста министра образования Иркутской области Виктор Басюк перешел на работу в одну из структур издательства "Просвещение"».

Источник Бабра комментирует, что по странному совпадению незадолго до своего ухода в отставку министр образования перевел все школы на учебники именно этого издательства.

«Московский монитор» отмечает, что весь период своей работы на посту министра Виктор Басюк вызывал раздражение как у рядовых жителей региона, так и у учителей. При этом неоднократно отмечалось, что он является добросовестным и исполнительным чиновником, и замену ему найти сложно.

Незадолго до отставки Виктор Басюк подвергся резкой критике со стороны депутата Законодательного собрания Владимира Матиенко ("Гражданская платформа"). Владимир Матиенко направил Виктору Басюку депутатский запрос, в котором задал министру ряд острых вопросов, в первую очередь о снабжении школ бесплатными учебными пособиями и о ситуации вокруг поборов с учеников и родителей.

Однако Басюк «по собственному желанию» ушел с поста, после чего его встретил сенатор Ткач, попечитель Российской академии образования и совладелец офшорного АО Издательство «Просвещение». Некоторое время Басюк работал в «Просвещении», в то время как Ткач лоббировал его назначение вице-президентом РАО. Приказом № 187-л-б от 11 июня 2014 года это произошло, и Басюк бежал в РАО от СИЗО.

«На малой родине его не ждут», - отмечает «Московский монитор». Более того, люди в погонах припасли некие видео из педагогической деятельности Басюка, которые надежно страхуют Иркутскую область от возвращения бывшего директора Санаторного детского дома № 5.

В РАО Басюк сел на бизнес по выполнению педагогических экспертиз учебников и совместному с «Просвещением» распилу контрактов с Министерством образования и науки. Благодаря налаженному финансовому потоку и стал возможен штурм Федерального перечня учебников, который дерзко организовало и с громким треском провалило офшорное «Просвещение».

В 2016 году Басюк отличился в попытке рейдерского продвижения предмета «православная культура» в российское образование. «Голосование по проекту предмета «православной культуры» в школах не является правомерным и произошло по вине заместителя президента Российской академии образования», заявила глава РАО Людмила Вербицкая.

«Ситуация была такая – на учебно-методическом объединении нам была представлена эта программа, мы ее рассмотрели, поняли, что должна быть очень серьезная доработка этой программы. Но дальше – не сказав мне ни о чем, не показав мне ничего, мой заместитель Виктор Стефанович Басюк вдруг разослал анкету на голосование (проекта школьного курса) в учебные объединения», – объяснила ситуацию Вербицкая, передает ТАСС. Она подчеркнула, что он не имел на это никакого права. «Программа не готова, поэтому говорить не о чем, ничего не будет в ближайшее время. Никаких решений не будет принято 30-го (ноября - прим. ред.). Это большая ошибка моего заместителя, и я буду с ним разбираться», – подчеркнула президент РАО.

Оффшорные интересы

Инициатором попытки запустить новый предмет в школы был Олег Ткач. Интерес сенатора-«просвещенца» состоит в использования церковного лобби для прикрытия богомольной министрессы Васильевой, при которой бюджет МОН бурным потоком перетекает в офшорное «Просвещение». Ткач входит в секретариат «Общества русской словесности» и принимает в его жизни активнейшее участие. Его стараниями при активной поддержке ОРС стал идейным вдохновителем и лоббистом нового стандарта ФГОС по литературе. Предводители ОРС поддерживают Васильеву и предоставляют ей пиар-площадку. Не так давно ОРС попытался решить вопрос наскоком своего члена, депутата Ирины Яровой. Она внезапно обратила внимание на то, что учебники и программы, по которым сегодня учатся российские школьники, имеют разное качество, при этом экзамен является единым для всех.

«Полное внутреннее противоречие, ущемляющее права учащихся», — констатировала Яровая. «Сейчас получается, что учебные заведения вынуждены писать образовательную программу, подстраивая ее под учебник». Яровая также пообещала, что законопроект обеспечит ученикам «право на беспрепятственный перевод в любое учебное заведение без потери качества образования и вынужденных затрат для семьи». По мнению депутата, разрабатывать образовательные стандарты (ФГОС) должна Российская академия образования, то есть бывший сотрудник «Просвещения» Виктор Басюк.

Игорь Реморенко : «Что делать?»

Тщательно обсудить и доработать образовательные результаты. Где-то сделать их более подробными, где-то менее, консенсус возможен, хотя и не быстро. Правда, постепенно, год от года их тоже надо будет корректировать, потому как нормальной системы мониторинга качества образования пока в стране нет. А выдумывать результаты исключительно из головы, не обращая внимание на реальную практику, - калечить детей. Отказаться от стандартизации тем для изучения. Это глупая и крайне вредная идея. Все страны мира от этого отказались как от бесперспективного и бесполезного подхода.

Больше ничего серьёзного делать не нужно, — считает педагог.

"Хорошую вещь ФГОСом не назовут" или анализ ФГОС глазами мам

Обзор пунктов из ФГОС от Марты Валиевой - автора статьи в «Московском мониторе».

Музыка

18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы;

- Мне кажется, это перебор для всеобщей начальной школы;

14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и отдельных инструментов;

- Каких "отдельных"? А если не отличу альт от скрипки, тогда что?

7) оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной деятельности;

- Все дети ведут музыкальную деятельность?

3) ориентироваться в музыкально­поэтическом творчестве и многообразии музыкального фольклора своего региона и других регионов России;

- Насколько глубоко ориентироваться? Могу ли я иметь предпочтения? Предположим, предпочитаю я музыку классическую, а не фольклор своего региона. Есть у меня такое право?

4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего родного края, страны;

- А, хм, каково оно?

5) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы музыкальных произведений;

- Это как сейчас помню из своей начальной школы: Песня! Танец! Марш! И, кажется, это ничего мне не дало.

9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения;

- Может быть, тему?

10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных образов;

- Музыкальным развитием ЧЕГО?

11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации своё настроение, вызванное исполняемой музыкой;

- Не понимаю: то есть я-ученик что в данном случае буду делать? Музыкально импровизировать и драматизировать?

19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-театрализованного) исполнения музыкальных образцов;

- Не понимаю, что такое "музыкальные образцы" - какая-то адаптированная усеченная музыка?

Физкультура

3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и сопряженных с ними двигательных способностей;

- Интересно, каким ЖИЗНЕННО важным фондом двигательных умений я овладею на уроке физкультуры (если это не лечебная физкультура)?

1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа жизни как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной деятельности и социализации;

5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, физически активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания;

- Чем отличается п. 1 от п. 5? Первончальное позитивное отношение и вторичное позитивное отношение?

Строевые упражнения: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом;

- Это в первом классе?

А вот и второй класс:

Строевые упражнения: Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд;

А вот и третий - все никак не научатся...

Строевые упражнения: Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга; выполнение команд;

Осталось и для четвертого

Строевые упражнения: Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на месте из одной шеренги в три (четыре) уступами.

- Узнать бы что такое уступы....Тоже физическая культура...

Русский язык

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм;

- Чего вдруг вспомнили про гигиену? В смысле не водить носом по тетрадке?

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.

- Это зачем вообще?

− безошибочно списывать текст объемом 20–25 слов (1-й класс).

− безошибочно списывать текст объемом 40–50 слов (2-й класс);

- Это жутко скучно, убивает мотивацию.

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач;

- Если уж для практических задач, то, наверное, полезнее будет это делать при помощи интернета.

Употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);

- Почему-то упорно повторяется именно этот набор вплоть до 4-го класса - и в нем не появляется названий городов, стран, континентов. Честно говоря, я не поняла, где там вообще русский язык - сплошная "классификация звуков" и "правильное списывание". Не нашла буквально ни одной привязки к жизни.

Литература

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки;

- В общем, детишки в 1-м классе уже вышли из возраста потешек, с интересом вернутся к ним разве что когда станут филологами или родителями.

− различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов (1-й класс);

− различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов (2-й класс);

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры (3-й класс);

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; (4-й класс)

- Вообще, хорошо бы добавить смех и юмор, чтобы было где улыбнуться-то и мотивацию к учебе усилить. Почему-то вообще нет познавательных текстов, информационных текстов - это особый важный жанр. Вроде "книги о лягушках" (где обитают, чем питаются). К 4-му году тяга к фольклору усиливается - зачем, почему. Зачем так много фольклора? Ок, культура. А современная культура где? Непонятно, где у ученика включается мысль на уроках литературы. По плану - нигде.

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?».

- А бывают и произведения, которые ничему не учат, и ценность их от этого не меньше. Я сильно не согласна с назидательным уклоном литературы (но это здесь во всю красу).

− выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться систематическим каталогом;

- Ну и зачем мне уметь пользоваться систематическим каталогом? Где я это буду делать?

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);

- Какой библиографической культурой должен владеть ученик? На какой аппарат опираться?

Иностранный язык

"Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и монологического характера";

- И ведь эти злодеи не включат мультик на иностранном языке, так и будут заниматься аудированием...

Окружающий мир

В результате 3-го года обучения ученик научится находить на карте мира Российскую Федерацию;

- В общем, я думаю, с учетом размеров РФ, эта задача по плечу и первокласснику (при поддержке учителя, разумеется, ибо он все выполняет при поддержке учителя).

Нигде с 1 го 4-й класс не упоминается, прошу прощения, сортировка мусора и вообще возможность переработки; не упоминаются энергосберегающие лампочки, утилизация батареек. Никакого электричества vs нефть, никаких солнечных батарей и ветряной энергии. То есть никаких тебе зеленых технологий. Вообще нет как класса (в "Технологии" этой темы тоже и близко нет).

Религиозная культура и светская этика

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению буддийского исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;

- Не могу понять: как это - с учетом особенностей своего региона? А это как:

− формулировать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;

Изобразительное искусство

- Не могу найти различий между 1-4 годами (все одно и то же какое-то). Почему-то нет ни тебе стилей (пуантизилм, наскальная живопись...), ни тебе современного искусства. Ни искусства других народов. Ни попыток связать с религиозной культурой; или окружающим миром; или математикой (patterns, симметрия).

Технологии

− характеризовать технологические операции при работе над изделием;

- Просто интересно, а как это по-русски (что имеют в виду)?

- К концу 3-го года обучения ученик научится:

− пришивать пуговицы 1–2 способами, используя их для украшения одежды и создания декоративных композиций;

- Как трогательно…

− Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы;

- Вау. Вот что такое "проектная деятельность". Технологии - это вообще тушите свет. Нигде не звучит предложения что-то придумать самому (хоть что-то!). Про изобретения ни гугу. Больше не могу это читать, одно расстройство.

- Я бы вот что сказала: Хотя стандарт перегружен деталями, к окончанию начальной школы ребенок не выносит ни одного (!) долгосрочного понятия (вроде той же пресловутой симметрии, пропорций), кроме совершенно вязких ни к чему не применимых "пониманий художественной ценности".

- Слово "симметрия" упоминается только в Технологии (изготовление изделий с 1-2 осями симметрии) слово "пропорции" - только в ИЗО, а математика тут ни при чем, ага.

- В голове ничего не зацепится надолго (ибо не вводится понятий в принципе),

- Нерелевантность содержания (бесконечные потешки в фольклоре под звуки гимна) и, значит, демотивация;

- Полное отсутствие связей между предметами

- Никакого творчества, создания своего...

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