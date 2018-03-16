Нужен нам берег турецкий!

Отдохнуть хоть раз в жизни на заграничной территории мечтает, наверное, каждый человек. Вот и среди людей старшего возраста находится немало туристов, которые устремляются от серых будней к иностранным берегам. Один из популярных и достаточно демократичных по цене видов отдыха – в Турции.

Турецкий берег предпочитают, к слову, не только российские граждане. Жители территорий постсоветского пространства также любят отдыхать на гостеприимной турецкой стороне. Для этого гражданам Казахстана стоит, например, поискать приемлемые для себя туры в Турцию из Алматы 2018, рассмотреть «горящие» предложения или поучаствовать в акции от туроператоров под названием «Ранее бронирование». Скидки по акции, если путевка была зарезервирована заранее, очень привлекательные. Они могут составлять от сорока до пятидесяти процентов от стоимости.

Самым привлекательным в Турции является пляжный отдых. Хорошая погода, ласковое море (вернее моря – Черное, Средиземное и Эгейское), золотистый песок, отличные отели – здесь присутствуют все условия для того, чтобы туристы великолепно отдохнули и поднабрались сил для дальнейшей активной жизни. Природные красоты, исторические экскурсии и ознакомление с культурным прошлым и настоящим не оставят равнодушным и удовлетворят вкусы даже самого искушенного путешественника.

Отдых в этой стране можно разделить на две составляющих – летний, с морем, солнцем и неповторимыми природными пейзажами. И зимний – с мягкой погодой, лыжами и снегом. Большинство устремляющихся в Турцию людей отдают предпочтение первому варианту. Самым крупным курортом, рассчитанным на разные финансовые возможности путешественников, считается Анталия.

Любители активного отдыха найдут на турецких берегах немало занятий. Можно выбрать для себя дайвинг, виндсерфинг, совершать романтичные прогулки под парусом и т.д.

Основной сезон на море в Турции начинается в апреле и заканчивается в октябре. С ноября по февраль в этой стране отлично можно отдохнуть в горах. Один из популярных курортов в зимнее время – Паландокен.

В целом, как рассказывают бывалые путешественники, сфера отдыха в Турции продумана и организована до мелочей. Самый востребованный и распространенный вид отдыха в этой стране с путевкой по системе «все включено». Что сюда входит? Перелет туда и обратно, трехразовое питание и определенный пакет развлечений. На цену такой путевки могут повлиять такие факторы, как звездность отеля и предлагаемые дополнительные услуги.

Турецкий берег ждет вас!

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