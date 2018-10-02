Новости сетевых и наземных казино: особенности Вулкан 24 и японские стремления Caesars

Вечная борьба сетевых казино за популярность в интернете никогда не закончится. Это и логично, ведь каждый уважающий себя представитель игорного бизнеса хочет, чтобы клиенты шли именно к нему, а значит пытается сделать для этого всё возможное.

Онлайн-казино Вулкан 24 не отходит от таких принципов, сразу же, на главной странице официального сайта, представляя потенциальному клиенту свой ассортимент игровых автоматов.

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Японская индустрия для компании из Лас-Вегаса

Организация Caesars крайне заинтересована в японском городе Окинава. Об этом и о своём намерении стать представителем небольшого количества операторов, которые получат лицензию на работу в Японии, компания сообщила на пресс-конференции на прошлой неделе.

Пока власти Японии дорабатывают законы, рано начинать какую-либо деятельность на территории этой страны, но подготавливаться к этому никто не запрещает. Президент по вопросам международного развития в Caesars Стивен Тайт заметил, что компания никуда торопиться не собирается, но всё-

таки рассматривает Окинаву как один из приемлемых вариантов для продвижения своего бизнеса.

По его словам, компания желает самостоятельно принимать решения относительно обслуживания гостей, но если японские инвесторы будут продвигать собственные интересы в этой области, возражать никто не станет.

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