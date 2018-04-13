Новости рынка недвижимости: для кого подходят «однушки», самые дешевые квартиры в стране, иные правила для застройщиков

Среди разных вариантов квартир люди старшего поколения чаще останавливаются на двухкомнатных и однокомнатных вариантах. Например, чем хороши «однушки». Они требуют меньших финансовых затрат, когда приходится оплачивать счета за квартиру. Их дешевле обставить и ухаживать соответственно легче, что большой плюс для пенсионеров.

Кому может подойти однокомнатная квартира? Например, комфортно в ней будет одинокому человеку или немолодой паре, которая своей жизнью демонстрирует полную гармонию – встает и ложится в одно время, в определенные часы принимает пищу, совершает совместные просмотры телевизора, то есть люди сосуществуют, как говорится, душа в душу.

Однокомнатные квартиры разнятся по своей стоимости. Например, в Ханты-Мансийске можно найти предложения и за восемьсот тысяч рублей, и больше чем за три миллиона. Здесь все зависит от качества и возраста жилья, метража, этажности, удобств, обстановки (если это жилье на вторичном рынке) и т.д. Но есть оказывается на просторах РФ и совсем дешевые варианты. Миф это или реальность, СМИ не сообщают. Но демократичные по цене, чуть ли не даром, «однушки» нашлись в Курганской и Челябинской областях. В Курганской области (село Белозерское) есть предложение жилья за сто двадцать тысяч рублей, площадь помещения – двадцать четыре квадратных метра. А вот в Челябинской области (город Копейск) есть однокомнатная квартира и по более «сказочной» цене. За эту недвижимость продавцы просят сто тысяч рублей, жилище заявлено площадью в тридцать квадратных метров. В целом у покупателей популярны, как и прежде, квартиры, представленные и во вторичном сегменте, и также заявленные на рынке новостроек.

По старым правилам строительная индустрия будет функционировать еще три месяца. С 1 июля текущего года в силу вступят изменения в закон о долевом строительстве, и с этого момента застройщики начнут очень сильно зависеть от банковских структур, а цены, как прогнозируют эксперты, покажут рост. Девелоперы пока находятся в очень непростой ситуации, потому что вводных о новых правилах еще крайне мало. Специалисты рынка говорят о том, что в обозримом будущем сократится число игроков на строительном рынке. Некоторые вообще прекратят свою деятельность, а мелкие стройкомпании могут быть проданы более крупным.

Риелторы отмечают, что сейчас самое время осуществлять сделки инвесторам, которые долго выбирали подходящий объект недвижимости. Застройщики будут распродавать жилье в готовых объектах, чтобы успеть зайти на новые.

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