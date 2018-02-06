Новости недвижимости

Из мира материальных вещей недвижимость является самой главной ценностью, которая есть у человека. И поэтому новости, связанные с данной сферой, для многих людей являются весьма актуальными.

Например, всем любителям пожить на даче (а это зачастую люди пенсионного возраста) будет интересно узнать, что с этого года здесь можно прописываться. Долго ожидаемый закон наконец-то вступил в силу. Постройки на «заветных шести сотках» приравниваются к домам. Правда, за дома нужно платить налог. Налогообложению подлежат и другие дачные постройки, например, банька или летняя кухонька. Если есть какие-то сомнения по налогообложению, стоит посетить налоговиков для подтверждения статуса объектов. Но налоги суждено будет платить не всем. Пенсионеры, которые находятся на инвалидности, от них будут освобождены. Они не будут платить за жилые дома имущественный налог и за одну так называемую хозпостройку, находящуюся в пределах своего участка. Правда, площадь строения не должна «зашкаливать» за пятьдесят квадратных метров.

***

Московская дореволюционная недвижимость вызывает интерес у Российской православной церкви в плане возврата. Таких объектов насчитывается почти тысяча. (Кстати, по теме РПЦ и бизнеса, атеизма, религий и других смежных вопросов есть целый сайт!). По закону о реституции (две тысячи десятый год) возврат можно сделать не только храмам и соборам, но и зданиям, где размещались, к примеру, училища духовные. По закону возвращать недвижимость можно всем конфессиям, но активно пользуется этим только РПЦ. В основном в делах о реституции церковь одерживает победу. Екатеринбургская епархия возвратила за семь лет почти тридцать объектов. И не собирается останавливаться на достигнутом.

***

Многие вариации на тему планировок недвижимости хорошо прижились и на российской почве. Например, популярные сейчас квартиры-студии. Такая планировка нравится и представителям молодого поколения, и людям возраста шестьдесят плюс, и тем, кто находится, как говорится, «в середине» пути. Сейчас набирает обороты еще одна тенденция – к уменьшению площадей.

А вот некоторые, привычные зарубежным людям, варианты планировки недвижимости у наших соотечественников вызывают непонимание и недоумение. Например, небольшие квартиры, в которых не найдется ни ванны, ни отдельной душевой существуют в Южной Корее. Что же там имеется? Туалет, раковина и душ, выпирающий прямо из стены. То есть помывочные мероприятия нужно будет проводить стоя прямо на полу. А вода будет уходить в слив.

В Голландии есть много домов, где остекление идет в пол, в том числе и на первых этажах. То есть люди находятся вообще на виду, буквально «как в аквариуме». Но их это ничуть не смущает.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ