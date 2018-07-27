Новости индустрии развлечений: переаттестация игр, предложения от казино Вулкан, Хайнань и игорная зона

Багамские острова у многих ассоциируются с роскошной и комфортной жизнью. А значит, здесь активно должна работать индустрия развлечений. Так и есть. Но некоторые ее направления в скором времени - интересная новость - ожидает аттестация. Переаттестованы будут игры и системы операторов онлайн-казино. Правительство территории планирует осуществить процесс до конца августа.

К слову, разные предложения подобных виртуальных заведений затрагивают огромную пользовательскую аудиторию, это касается и казино Вулкан, у которого имеется достаточно поклонников в Сети. Здесь есть возможность выбора, как играть:

на деньги,

в демо-режиме.

Можно участвовать в проводимых:

акциях,

турнирах,

конкурсах.

И еще получать бонусные комплименты. На портале имеется информация о турнире с весомым призовым фондом. Чтобы попытать в нем удачу, предлагаются разнообразные предложения. Каждый, кто желает подружиться с фортуной, может выбрать для себя что-то подходящее.

Возвращаясь к Багамам стоит отметить, что также нововведения ожидают игроков, для которых, возможно, будет введен специальный налог. Повышенная налоговая ставка будет применена к доходам виртуальных казино. Коснутся сборы приобретения лотерейных продуктов. Налог вступит в действие, как ожидается, в конце лета.

На нововведения операторы отреагировали негативно и заговорили о закрытии своих сайтов, если расходы будут расти. Но решение насчет налоговых регламентов окончательное, несмотря на то что государство готово вести сотрудничество с игорным сегментом. Всего на Багамах официально зарегистрированы больше 250 интернет-магазинов с предложениями услуг виртуальных казино.

Будут играть в Хайнане?

Игорные зоны открываются по всему миру, возможно, что скоро наступит черед и острова Хайнань. В КНР идет работа (по словам близкого к правительству анонимного источника) над предложением о легализации азартных игр на этой территории. Если такое случится, то экономическая стратегия провинции будет ощутимо изменена. Сейчас на материке азартные игры официально запрещены.

Лидер на японском игорном рынке

Япония является интересным предложением в части азартного направления. Ключевые позиции на игорном рынке здесь хочет занять Genting Singapore. Компания имеет намерение включить пять своих "дочек" в список претендентов на получение лицензии казино государства.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ