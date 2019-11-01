Новости игорной сферы и любопытные факты

Люди в лотереях выигрывают по-разному. Например, жителю американского штата Северная Каролина повезло выиграть... когда мужчина шел на последний сеанс химиотерапии. Как рассказал сам счастливчик Ронни Фостер, сначала он купил один билет и потратил на это всего один доллар. Вложенные небольшие деньги принесли ему в итоге пять долларов, которые мужчина опять потратил на билеты – купив уже две штуки. Второй билет из вновь приобретенных принес удачу. Сумма выигрыша составила целых 200 тысяч долларов. Полученных средств после уплаты налогов, конечно, оказалось меньше. Но и они не маленькие – превышают 141 тысячу долларов. Есть у Ронни планы на выигранные средства. Часть из них он потратит на лечение – мужчина борется с раком толстой кишки. А стальную сумму везунчик отложит на будущие расходы. Что еще известно о Фостере? Раньше он трудился в Министерстве транспорта Соединенных Штатов Америки, а сейчас находится на пенсии. Выиграть, к слову, можно и в казино, есть шансы сделать это и в гейминатор. Тут предлагаются разноплановые игровые автоматы. В гейминатор можно играть и бесплатно, не проходя процедуру регистрации.

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В России работает несколько специализированных игорных зон (ИЗ). Будет реализован и проект ИЗ «Золотой берег». Поселок Кацивели (городской округ Ялты) – это место выбрано для возведения объекта. Застройка предполагается масштабной, на нее выделено 147 тысяч квадратных метров.

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Лидирующую позицию среди российских лотерей, по информации сервиса Sbis, занимает АО «ГСЛ» - первая позиция в категории «Деятельность операторов лотерей». Гендиректор оператора – Валентин Кондрашов, регистрацию в компании имеют 6 человек. Среди преимуществ компании – большой опыт работы, более семи лет, наличие 25 товарных знаков. Компания имеет большой объем выручки.

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ИЗ «Красная Поляна» пользуется популярностью среди любителей азартного времяпрепровождения. Известно, что в первом осеннем месяце этого года заведение приняло больше 65 тысяч гостей. Самым востребованным заведением оказалось «Казино Сочи». Второе место занимает «Бумеранг». На третьей позиции – зал «Бонус Slots».

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В игорных онлайн-заведениях многим пользователям нравится играть в рулетку. Это развлечение посетители сайтов выбирают за большое предложение по разновидностям и простые правила. Американская рулетка, европейская, французская и другие – выбирать действительно есть из чего. А отличается каждая игра правилами и выигрышными коэффициентами.

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