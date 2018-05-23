Новости игорной сферы

Другая жизнь начнется скоро у одного старинного казино. Оно находится в городе Гусев (Калининградская область). В бывшем офицерском игорном заведении теперь будет функционировать дворец творчества. В нем занятие нашли себе почти 3 тысячи детей.

В ноябре подрядчики планируют закончить здесь работы по реконструкции. В настоящее время осуществлены некоторые демонтажные мероприятия. Из областной казны на реконструкцию было выделено больше 26 миллионов рублей. Рады новому зданию будут, конечно же, дети и родители, бабушки и дедушки, ведь подрастающее поколение обязательно должно быть чем-то увлечено и занято. И желательно, чтобы ребята проводили свое время в кружках и секциях, работающих не в приспособленных помещениях, а в красивых и отремонтированных.

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У взрослых людей тоже есть увлечения. Многим интересна, например, азартная индустрия. Здесь существует масса направлений, как можно увлекательно проводить досуг. Одни люди могут посвятить свое время букмекерским конторам, а другие выбрать казино или что-нибудь еще. До игорной зоны, где расположены казино, не все могут позволить себе доехать. Выход может быть в посещении онлайн-клубов. Один из них - https://azino777bonus.com/oficialnyj-sait. Здесь собрана большая коллекция игровых автоматов с разными тематиками и сюжетными решениями. Все представленные автоматы – от известных разработчиков, игорные продукты имеют качественную графику. Зарегистрированным пользователем открыты широкие возможности – участие в турнирах, лотереях, бонусные программы, существует система поощрений. Тем, кто недостаточно уверен в своих силах, можно воспользоваться демо-вариантами. Для форс-мажорных обстоятельств существует зеркало, войдя на которое можно продолжить игру. Играть можно не только в стенах дома, потому что существует мобильная версия. Если возникают какие-либо вопросы, пользователи всегда могут обратиться к специалистам группы клиентской поддержки.

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Игорная индустрия приносит прибыль разным российским территориям. Например, в первом квартале текущего года казна Ростовской области пополнилась более чем на 15 миллионов рублей. Ставропольский край получил больше 5 миллионов рублей. На 1 миллион рублей больше, чем в Ставрополье, пополнилась региональная казна культурной столицы России. В Нижегородской области бюджет территории стал больше за счет игорного сегмента на 2 миллиона рублей.

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