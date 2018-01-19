Новости игорной индустрии: прибыль на лечение зависимых игроков, предложения от «Платиум казино» и другие события

Почему могут быть интересны взрослой аудитории события азартной индустрии? Потому что многие люди старшего возраста тоже ей увлечены. Итак, что же произошло в этой индустрии совсем недавно?

Игорные учреждения поделятся прибылью на зависимых игроков

Ирландские игорные учреждения вынуждены будут платить в соцфонд государства, если и дальше пожелают функционировать на территории страны. Дополнительный платеж, взимаемый с компаний, будет обязательным. Новый закон будет распространяться как на небольшие игорные заведения, так и на крупных международных операторов, которые взаимодействуют с ирландскими клиентами. Облагаться налогом будут заведения разной направленности: и наземные, и работающие в сети интернет.

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Вернемся к ирландскому игорному рынку. Если игроки этого сегмента не будут соблюдать закон, к ним станут применять штрафные санкции. Сборы будут составлять процент от прибыли и направлены на такие цели, как:

развитие образования,

лечение зависимости от игромании.

В дополнение к принимаемому закону будет создан регулирующий орган. В его функционале отказать в получении лицензии и проводить расследования в компаниях игорной направленности.

Рост операторов без лицензии отмечен в Польше

В Польше специалисты отметили рост числа операторов, осуществляющих нелицензионную деятельность. Нелицензированные игроки рынка осуществляют контроль над шестьюдесятью процентами игорного сегмента страны. Законодательные изменения, введенные в конце шестнадцатого года, обязали букмекеров, осуществляющих деятельность на территории Польши, от всей прибыли платить двенадцатипроцентный налог. Так как этот налог стал одним из самых больших в Европе, многие операторы поспешили покинуть польский рынок. От законодательных нововведений прибыль от игорных заведений в стране значительно выросла. Это положительно повлияло на польскую экономику.

Также был создан Регистр доменов незаконно размещенных интернет-ресурсов с азартными играми. В список попали тысяча двести сайтов, незаконно осуществляющих деятельность на территории государства. Регистр пополняется, но он далеко не полный. Чтобы избежать фигурирования в списке, нелицензированные операторы меняют домены и продолжают свою работу.

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