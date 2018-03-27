Новости игорной индустрии: изменения в части лотерей в РФ, предложения казино Вулкан и другие события

Некоторые изменения введены в отношении лотерей в России. Об этом стоит знать бабушкам и дедушкам, имеющим внуков.

Если желающему приобрести билет нет еще восемнадцати лет, совершить такую покупку он не сможет. Также гражданин, не достигший обозначенного возраста, не сможет получить выигрыш по лотерейному билету. (Видимо взрослым лучше находиться рядом). Это касается и онлайн-лотерей. Если сумма выигрыша превысит пятнадцать тысяч рублей, получатель должен будет показать документ, который удостоверит его личность и подтвердит соответствие установленному возрасту.

Разнообразные предложения от казино Вулкан

Среди любителей азартных игр казино Вулкан давно снискало популярность. Здесь размещены, к радости пользователей, только хорошо проверенные слоты. Есть игры, которые востребованы на протяжении долгого времени, имеются также интересные новинки. Примечательно, что играть бесплатно без регистрации можно в целых пятьсот игровых автоматов. С самим сайтом разобраться очень легко. Имеется:

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У "Казино Сочи" появился ключевой партнер

Ключевой партнер появился у "Казино Сочи". Это Partypoker LIVE. Им подписан контракт на четыре года быть основным партнером живых покерных турниров. Старт партнерства начнется в мае (на фестивале, который продлится с восемнадцатого о двадцать девятое число). Гарантированный призовой фонд события под названием WSOP-C Russia обозначен в пять миллионов долларов.

Выпущен новый слот

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Интересные факты

Оказывается, игровые автоматы есть и для незрячих людей. У таких автоматов имеются кнопки, подписанные шрифтом Брайля. А извещает человека о победе звуковой сигнал.

В одной из европейских стран существовал закон, согласно которому автоматы в клубах должны были стоять друг от друга на расстоянии не меньше одного метра. Так было сделано для того, чтобы у любителей поиграть было меньше шансов на победу. Ведь геймеры умудрялись крутить катушки сразу двух рядом расположенных автоматов.

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