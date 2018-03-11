ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Новости игорной индустрии: еще одно заведение в Макао, популярные казино в России, интересный новый слот

Ксения ДАВЫДОВА   
11 Марта 2018 г.
Изменить размер шрифта

онлайн слоты

В две тысячи девятнадцатом году тридцать первого марта может состояться открытие казино The 13 Hotel вместе с развлекательным комплексом. На территории нового казино клиентам будет доступно:

  • шестьдесят шесть игорных столов;
  • игровые автоматы с минимальными ставками (около пятидесяти).

Необходимый капитал для осуществления всего задуманного составит примерно сорок пять миллионов долларов.

Предложения от онлайн казино

Не все могут позволить себе выезд в территории, где сосредоточены игорные заведения. И поэтому любители азарта ищут себе другие приемлемые способы поиграть. Например, вот здесь: www.rucasinotop.com/ можно найти актуальную информацию, если пользователя интересуют популярные казино России. На этом востребованном портале разработан рейтинг мест, где можно отлично провести время за игрой.

игровые автоматы

Вот это казино - http://rucasinotop.com/kazino-vabank - при первом пополнении депозита подарит новичку бонус в целых сто процентов. Минимальная сумма пополнения здесь пятьдесят рублей, минимальная сумма вывода – пятьсот рублей. На сайте этого заведения присутствуют онлайн слоты, рулетки, видеопокеры, топ-20 и другие категории. Постоянные игроки могут рассчитывать здесь на кэшбек, а vip-клиенты – на отдельные вознаграждения.

Многих игроков, конечно же, интересует джекпот (подробная информация об этом находится здесь: http://rucasinotop.com/dzhekpoty). Чаще всего в играх «онлайн» существует фиксированный и прогрессивный (накопительный) джекпот. Выиграть их можно в лотереях, слотах, карточных играх и т.д.

Новый слот

С шестого по двенадцатое марта, то есть в первые семь дней старта нового слота Enchanted Gems (решение от Slotland), клиентам будут доступны три бонусные функции и первоначальные бонусы.

Некоторые параметры игры:

  • пять барабанов,
  • двадцать пять игровых линий.

На экране пользователь увидит подковки с инкрустацией, короны и трилистники. Джекпот будет открыт, если соберутся пять символов с инкрустацией. Сейчас джекпот приближается к пятистам тысячам долларов. Чтобы получить бонусные функции, играющие должны будут собрать камешки. Пять бесплатных вращений можно получить за фиолетовые камни. Драгоценностей должно быть тоже пять. Оранжевые камешки откроют игру-бонус. Их должно быть семь.

Новый слот доступен для ноутбуков и настольных компьютеров.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 