Новости игорной индустрии: еще одно заведение в Макао, популярные казино в России, интересный новый слот

В две тысячи девятнадцатом году тридцать первого марта может состояться открытие казино The 13 Hotel вместе с развлекательным комплексом. На территории нового казино клиентам будет доступно:

шестьдесят шесть игорных столов;

игровые автоматы с минимальными ставками (около пятидесяти).

Необходимый капитал для осуществления всего задуманного составит примерно сорок пять миллионов долларов.

Предложения от онлайн казино

Не все могут позволить себе выезд в территории, где сосредоточены игорные заведения. И поэтому любители азарта ищут себе другие приемлемые способы поиграть. Например, вот здесь: www.rucasinotop.com/ можно найти актуальную информацию, если пользователя интересуют популярные казино России. На этом востребованном портале разработан рейтинг мест, где можно отлично провести время за игрой.

Вот это казино - http://rucasinotop.com/kazino-vabank - при первом пополнении депозита подарит новичку бонус в целых сто процентов. Минимальная сумма пополнения здесь пятьдесят рублей, минимальная сумма вывода – пятьсот рублей. На сайте этого заведения присутствуют онлайн слоты, рулетки, видеопокеры, топ-20 и другие категории. Постоянные игроки могут рассчитывать здесь на кэшбек, а vip-клиенты – на отдельные вознаграждения.

Многих игроков, конечно же, интересует джекпот (подробная информация об этом находится здесь: http://rucasinotop.com/dzhekpoty). Чаще всего в играх «онлайн» существует фиксированный и прогрессивный (накопительный) джекпот. Выиграть их можно в лотереях, слотах, карточных играх и т.д.

Новый слот

С шестого по двенадцатое марта, то есть в первые семь дней старта нового слота Enchanted Gems (решение от Slotland), клиентам будут доступны три бонусные функции и первоначальные бонусы.

Некоторые параметры игры:

пять барабанов,

двадцать пять игровых линий.

На экране пользователь увидит подковки с инкрустацией, короны и трилистники. Джекпот будет открыт, если соберутся пять символов с инкрустацией. Сейчас джекпот приближается к пятистам тысячам долларов. Чтобы получить бонусные функции, играющие должны будут собрать камешки. Пять бесплатных вращений можно получить за фиолетовые камни. Драгоценностей должно быть тоже пять. Оранжевые камешки откроют игру-бонус. Их должно быть семь.

Новый слот доступен для ноутбуков и настольных компьютеров.

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