Новости игорного направления: казино штата Мэриленд повышают доходность, предложения от «Azino777» и другие события

Декабрь прошлого года стал удачным для местных казино штата Мэриленд (Соединенные Штаты Америки). Шесть игорных заведений этой территории показали стабильное увеличение доходов. Размер выручки составил:

декабрь-2017 – сто сорок один миллион долларов;

ноябрь-2017 – сто тридцать с половиной миллионов долларов.

Деньги от этих казино, кстати, очень полезно работают. Они идут на поддержку научных грантов и в местный фонд образования.

Поправить собственное материальное положение тоже неплохо, особенно этот вопрос актуален для людей старшего поколения, у части из которых доходы с выходом на пенсию ощутимо снижаются. Улучшить финансовую составляющую можно в том числе с помощью предложений казино Azino. Игровые продукты «Azino777» интересны своей разноплановостью. Азартный и интересный досуг пользователю будет точно обеспечен. А может и выигрыш.

У Multilotto пополнение игр

Известный букмекерский сервис для игры в лотерею Multilotto добавил на свою платформу игры от ведущего поставщика игровых решений NetEnt. В доступе теперь такие популярные слоты, как, например, Starburst или RedRake. Finn and The Swirly Spin – последний игровой продукт компании NetEnt – тоже будет представлен на платформе Multilotto. Сделка между букмекерским сервисом и поставщиком игровых решений состоялась в начале января наступившего года. Для игроков предложения от Multilotto – лотереи, а также компьютерные игры и игры на мобильных устройствах.

Игорных заведений станет меньше в Братиславе

В Братиславе представители власти сообщили о сокращении количества заведений игорного плана. С начала текущего года мест в городе, где можно провести время за азартными играми, стало меньше. Этому есть объяснение. Во-первых, ужесточение условий ведения игорного бизнеса по новому законодательству Словакии. Вторая причина – мартовский запрет на азартные игры, который принял Совет Братиславы. Игорные заведения, конечно, по мановению волшебной палочки сразу не исчезнут из города. Но их не останется на обозначенной территории в две тысячи двадцать первом году. Именно тогда истечет срок действия последней игорной лицензии. Пока, к слову, запрет нельзя назвать окончательным, потому что прокуратура города оспаривает это решение в судебном порядке. Запрет был принят со второго раза. Мнение прокуратуры, что второе голосование по тому же вопросу, базирующееся на том же ходатайстве, незаконно.

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