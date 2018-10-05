Новости игорного мира: сетевые развлечения от казино Вулкан Россия и увеличение посещаемости сочинских наземных казино

Любители сетевых игорных развлечений чаще всего тянутся к двум важным аспектам онлайн-казино: разнообразию игрового зала и надёжности самого оператора. Казино Вулкан Россия, по его собственному признанию, не имеет проблем ни с тем, ни с другим.

Играть казино Вулкан России совсем не сложно: достаточно лишь зайти на официальный сайт проекта и сразу же выбрать интересующий вас слот. И не нужно никаких лишних кликов, весь ассортимент игрового зала, включающий более 70 различных автоматов, расположен прямо на главной странице сайта.

При этом сами аппараты пытаются не разочаровывать пытливые умы игроков. Но это и не удивительно, ведь их разработкой занимались лучшие компании по созданию софта для игорной индустрии, среди которых можно найти Microgaming, NetEnt, Betsoft и многие другие громкие имена.

По этой же причине местный игровой зал может похвастаться тематическим разнообразием собственных представителей. Снежные истории, пиратские приключения, египетские раскопки или популярные во все времена фруктовые мотивы – всё это легко найти среди игровых автоматов казино Вулкан Россия.

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«Красная поляна» стала лидером по посещаемости в Сочи

Для сочинской игорной зоны «Красная поляна» август 2018 года стал отличным месяцем, ведь заведение приняло у себя 55 тысяч 261 человека.

За это же время казино «Сочи Казино и Курорт» посетили 48 тысяч 478 любителей азартных игр, для зала игровых автоматов «Бонус» месяц тоже выдался неплохим – его игровые аппараты опробовали более шести с половиной тысяч гостей.

Игорная зона «Азов-сити», которая располагается в Щербиновском районе, приняла в своих стенах 43 тысячи 793 гостя. В целом почти все игорные заведения города Сочи смогли увеличить свои показатели посещаемости за первый месяц осени.

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