Новости игорного мира: особенности Азино 777 и ответ властей Ирландии на борьбу с лутбоксами

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Почти что каждый день в сети появляются новые онлайн-казино, которые обещают своим клиентам огромную прибыль и интересные возможности игрового процесса. Только вот надо ли идти на неоправданный риск, в попытке опробовать ассортимент неизвестного заведения, если можно обратиться к уже давно завоевавшим свою популярность проектам всемирной паутины?
Об известности онлайн-казино Азино 777 много говорить не приходится. Опытные гемблеры уже давно знают об этом портале и активно пользуются его услугами. Официальный сайт Азино777 может предоставить и новичкам любопытные проекты от знаменитых разработчиков, которые вполне могут порадовать начинающего любителя азарта продуманным игровым процессом и разнообразной тематической направленностью.
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Вопросы ирландских лутбоксов
Игорная индустрия с развитием игровой компьютерной сферы получила несколько добавочных явлений, к которым можно отнести игровые лутбоксы, представляющие собой виртуальный набор случайных призов для игрока.
Сейчас многие страны Европы активно борются с лутбоксами, запрещая их или создавая законы, контролирующие реализацию подобной системы. Но в Ирландии с общей политикой ЕС не согласились. Государственный министр юстиции Ирландии Дэвид Стэнтон считает, что лутбоксы не относятся ни к одной из форм гемблинга, значит, на них должно действовать обычное потребительское законодательство.
При этом он отметил, что министерство юстиции не обладает правами для контроля игровых разработчиков в вопросе функционирования их собственных продуктов.
На сегодняшний день в Ирландии разрабатывается законопроект об азартных играх, важной частью которого является создание регулирующего органа для игорной отрасли.
А в Бельгии, наоборот, объявили крупномасштабную войну лутбоксам. По мнению представителей Бельгийской комиссии по азартным играм, подобная система в видеоиграх противоречит существующему закону, значит, компании необходимо наказывать за использование лутбоксов в своих проектах. Нарушителям грозит крупный штраф или даже тюремное заключение.
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