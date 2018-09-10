Новости игорного бизнеса: слоты казино Вулкан, система идентификации пользователей от Tencent и пополнения бюджета азартными заведениями Санкт-Петербурга

Казино Вулкан продолжает трудиться над развитием собственных сайтов. Игорная площадка kasino vulkan slots приветствует клиентов немалым ассортиментом слотов, среди которых встречаются как уже знакомые наименования, так и новые проекты, совсем недавно созданные профессиональными компаниями-разработчиками игрового софта.

Такие автоматы, как Crazy Monkey 2, The Money Game, Aquatica, Iron Man и подобные им проекты могут порадовать игроков разнообразными сюжетными линиями, начиная от фруктовых тем, заканчивая мифическими и супергеройскими историями.

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Проверка геймеров от Tencent

Разработчик видеоигр из Китая Tencent начал работу с новой системой идентификации пользователей, которая позволит ограничить доступ для несовершеннолетних игроков.

Система будет работать в игре Honor of Kings, а её целью станет ограничение участия в азартных играх несовершеннолетних лиц. В китайской игорной индустрии ещё не было ничего подобного, ведь сама система буде также связана с базой данных государственной безопасности Китая.

Стоит отметить, что такие мере были предприняты всего через неделю после сообщений из Министерства образования Китая, в которых говорилось о необходимости сокращения количества онлайн-видеоигр, ведь они негативно влияют на зрение китайских детей.

Очередные пополнения

А в России игровая отрасль продолжает эффективное пополнение бюджета. Так, в июле 2018 от организаторов азартных клубов поступило целых 6 млн рублей в казну Санкт-Петербурга. А за первые семь месяцев этого года игорная индустрия отдала бюджета северной столицы более 23 млн. рублей.

И, как уже неоднократно случалось, игорному бизнесу опять удалось перевыполнить план по налоговым отчислениям. В этом же году за первые пять месяцев игровая отрасль смогла покрыть около 70% годовых отчислений в бюджет – 12,7 млн рублей. Всего за 2018 год игорные заведения должны были отдать казне 20,592 млн рублей.

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