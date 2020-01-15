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Новости и любопытные факты букмекерской индустрии
|Ксения ДАВЫДОВА
|15 Января 2020 г.
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Букмекер международного уровня «Parimatch» решил продолжить сотрудничество с профессиональным киберспортивным клубом из России Virtus.pro. Об этом было подписано соответствующее соглашение. В ряде дисциплин, таких как Dota 2, БК будет выступать в роли спонсора основных составов. Было отмечено, что для «Parimatch» очень важно взаимодействие с сильными командами, игра которых подарит яркие эмоции болельщикам и клиентам известного букмекера.
Сейчас, к слову, для того, чтобы делать спортивные ставки, у пользователей есть разные возможности. Например, можно посетить реальные офисы предпочитаемых букмекеров или выйти на их интернет-площадки, одна из которых – pm.by.
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В чемпионате Италии «Ювентус» дома обыграет ФК «Парма». Так считают представители отечественного букмекерского сегмента. Свидетельство тому – коэффициенты на исход матча у популярных БК. Букмекер «Лига Ставок» при этом предлагает самый большой коэффициент на победу «Ювентуса» – 1,26. Стоит напомнить, что матч намечен на 19 января текущего года. Соревнования пройдут в Турине на стадионе «Альянц».
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Ставки на спорт имеют очень давнюю историю. В Древнем Риме большой популярностью пользовалась игра на ипподромах, затем в сферу развлечений влились и петушиные бои. А после стали увлекаться люди и спортивными ставками. Пришло также понимание того, что ставить можно практически на все. Ведь всегда найдутся люди, которые захотят о чем-то поспорить и попытаться выиграть. А букмекер, пишут некоторые интернет-источники, раньше так и назывался – профессиональный спорщик. Больше всего букмекеров было в Великобритании, которая и сейчас продолжает удерживать это лидерство.
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В России букмекерский бизнес активно развивается. Как и во всем мире, популярностью здесь пользуются спортивные ставки. А вот ставки на отечественный футбол большим спросом не отличаются.
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Выиграть ставку – это не всегда просто везение. Что касается спортивных событий, тут очень важен прогноз, который делается с учетом многих параметров: опыт команды или спортсмена, статистика выигрышей и проигрышей и т.д.
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Многие англичане делают ставки в БК именно на Рождество.
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Бывают в БК необычные ставки. Одна из них, довольно популярная многие годы – ставка на конец света. Особенно часто ее делали в преддверие 2000 года, когда он «точно» объявлялся, или в канун 2012 года. Делают такие ставки и до сих пор. Только сроки уже, конечно, указываются другие.
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