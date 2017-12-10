Новости гемблинга: Красотки от БК «ЛЕОН», «Клуб Вулкан» и другие интересные события индустрии

Некоторые представители российского букмекерского сегмента не перестают удивлять любителей азарта любопытными креативными проектами. Один из букмекеров, а именно «ЛЕОН», объявил о новой инициативе - Leon Girls.

В вышеназванную команду по итогам нескольких этапов кастинга попали очень красивые девушки. Предполагается, что в скором времени под началом букмекера они будут:

освещать в социальных сетях разные спортивные мероприятия;

давать в формате «видео» прогнозы на предстоящие матчи.

Представители букмекерского игрока пребывают в полной уверенности, что прогнозная аналитика в исполнении отобранных красивых девушек станет хитами просмотров в аккаунтах БК в соцсетях.

В азартной индустрии есть и другие интересные предложения. Например, «Клуб Вулкан» для захватывающего времяпрепровождения предлагает посетить следующие интернет-странички: evulkan.com и http://evulkan.com/online-slots/. Пользователь найдет здесь широкие возможности для игры в любое время суток на демо-версиях разноплановых игровых автоматов. Игровые автоматы и слоты доступны не только на компьютерах, но и на планшетах и смартфонах. Пенсионеры сейчас люди продвинутые, так что легко смогут разобраться, если игровые приложения их смогут заинтересовать.

Курс биткоина демонстрирует невероятные взлеты

Курс биткоина, демонстрирует невероятные взлеты. В ночь на минувшую пятницу цифровая валюта преодолела отметку в восемнадцать тысяч долларов. Правда, новый рекорд продержался недолго. После резкого взлета курс биткоина резко упал и сейчас торгуется за пятнадцать-шестнадцать тысяч долларов. Ряд экспертов полагают, что курс биткоина к концу текущего года может подняться и до тридцати тысяч долларов.

Бывший армянский политик проиграл в казино

Экс-премьер государства О. Абрамян проиграл в казино. Сумма постигшей игровой неудачи весьма кругленькая, она составила двадцать миллионов долларов. СМИ пишут, что в республике известно о зависимости от азартных игр бывшего премьер-министра. К слову, оказывается, британские казино занимаются спонсорством реабилитации людей, которые имеют зависимость от азартных игр. Все операторы казино государства обязаны каждый год делать финвзносы в структуры, которые занимаются исследованиями в целях минимизации вреда от игр индустрии азарта, а также разрабатывают проекты по профилактике и лечению зависимых граждан.

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